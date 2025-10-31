Ligue 1: le Marseillais Bilal Nadir victime d'un "malaise" mais en bonne santé selon l'OM

Le milieu de terrain de l'OM, Bilal Nadir, est en bonne santé mais poursuit un " bilan médical complet ", a annoncé jeudi 30 octobre le club marseillais, au lendemain de son " malaise " ayant nécessité son évacuation lors du match face à Angers (2-2).

Photo : AFP/VNA/CVN

Mercredi soir 29 octobre peu après son entrée sur le terrain, Nadir s'est allongé au sol à la 86e du match visiblement sans avoir eu de contact avec un adversaire, alors que le ballon n'était pas en jeu. Il a été rapidement entouré par des joueurs des deux équipes avant d'être évacué sur une civière.

"Le joueur n'a pas perdu connaissance au moment de l'incident", a précisé l'OM sur le site du club, soulignant que "l'ensemble de ses constantes vitales se sont révélées normales".

"Son état de santé est bon", a encore indiqué le club, précisant qu'il avait été hospitalisé pour un "bilan médical complet".

"Il demeure actuellement en observation pour la poursuite de ce bilan", souligne l'OM, promettant de communiquer de nouvelles informations dès que possible.

AFP/VNA/CVN