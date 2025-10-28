NBA : 4e succès de suite pour San Antonio, 24 points pour Wembanyama

Les San Antonio Spurs sont restés invaincus avec un 4 e succès cette saison face à Toronto, comme le Thunder, avec 24 points de Victor Wembanyama le 28 octobre en NBA.

>> NBA : Victor Wembanyama prêt à rejouer, huit mois après

>> Finale WNBA : Las Vegas remporte son troisième titre en quatre ans

>> NBA : Wembanyama proche du triple-double, Miami gagne pour Rozier

Photo : AFP/VNA/CVN

Wembanyama et les Spurs enchaînent

Après avoir connu les tréfonds du classement ces dernières années, les San Antonio Spurs connaissent un début de saison parfait avec un 4e succès en autant de matchs 121-103 face à Toronto, 24 heures après leur victoire contre Brooklyn.

Les Spurs sont toujours portés par Victor Wembanyama, désigné meilleur joueur à l'Ouest pour la semaine passée. Le phénomène français a compilé 24 points, 15 rebonds, 4 passes et 1 contre, son plus faible total de points de la saison, un signe de sa nouvelle dimension.

"Wemby" a encore signé quelques actions spectaculaires, comme un lay-up après un saut à 360 degrés, improbable pour un joueur de sa taille (2,24 m), ou encore un dribble dans le dos pour éliminer un défenseur avant une passe puissante pour lancer Devin Vassell au dunk.

Les Spurs de Stephon Castle (22 points), qui ont compté jusqu'à 22 points d'avance, se sont toutefois endormis après la pause, laissant les Raptors revenir à 8 points, avant un ultime coup de collier donné par le Français avec un dunk, un tir mi-distance façon Kevin Durant, et un lay-up au contact.

Les locaux et leur leader français ont toutefois montré quelques signes de fatigue avec de nombreuses pertes de balle (20 dont 4 pour Wembanyama) pour leur 4e match en six jours.

Son contre réussi en fin de match a permis à "Wemby" de continuer sa série de 89 matchs de suite avec au moins un "block", à distance encore du record de Patrick Ewing (145).

Trois autres équipes invaincues

À l'image des Spurs, les Philadelphia 76ers n'ont pas encore perdu cette saison, avec une 3e victoire face au Magic d'Orlando (136-124) grâce notamment à 43 points du meneur Tyrese Maxey, alors que Joel Embiid était au repos.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les Chicago Bulls ont pu compter sur huit joueurs à 10 points ou plus pour dominer les Atlanta Hawks (128-123) et posséder le même bilan (3 succès - 0 défaite).

Le Thunder d'Oklahoma City, champion en titre, est en tête de la conférence Ouest avec les Spurs grâce à son 4e succès sur le parquet de Dallas (101-94), malgré un trou d'air en fin de match. Le MVP Shai Gilgeous-Alexander a marqué 23 points face aux 26 points de l'intérieur texan Anthony Davis.

Risacher discret

Zaccharie Risacher, de retour dans le cinq de départ après avoir manqué deux matchs pour une blessure à une cheville, a été très discret avec les Hawks (2 points).

Le rookie Noah Penda (3 points, 2 rebonds) a, lui, inscrit ses premiers points en NBA avec le Magic d'Orlando, pendant que Rudy Gobert marquait 8 points et captait 5 rebonds avec les Wolves.

Markkanen marque 51 points, triple-double pour Jokic

L'intérieur du Utah Jazz Lauri Markkanen s'est distingué avec 51 points et 14 rebonds lors d'un succès face aux Phoenix Suns 138 à 134 après prolongation.

Le Finlandais âgé de 28 ans est le premier joueur du Jazz à passer la barre des 50 points depuis Karl Malone en 1998.

Avec 25 points, 19 rebonds et 10 passes, le triple MVP Nikola Jokic a lui validé son 3e triple-double en 3 matchs depuis le début de saison, comme seuls Oscar Robertson et Russell Westbrook avant lui.

Le Serbe a bien été aidé par les 43 points de Jamal Murray pour un succès de Denver 127-114 à Minnesota.

Edwards blessé, un mémo sur les paris

Vedette des Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards va manquer au moins une semaine de compétition à cause d'une lésion au niveau des ischio-jambiers, a annoncé sa franchise le 27 octobre.

Marquée par un scandale de paris truqués et les arrestations 23 octobre d'un entraîneur et d'un joueur, depuis suspendus, la NBA a envoyé aux équipes le 27 octobre un mémo sur les risques associés aux paris sportifs.

La ligue dit être en train de revoir sa politique sur l'annonce publique des blessures, sur l'éducation à propos des risques des paris et sur des mesures de sécurité concernant les joueurs, révèle le diffuseur ESPN.

Le mémo dit encore espérer du législateur une régulation plus stricte des paris "prop" qui ciblent les performances individuelles.

AFP/VNA/CVN