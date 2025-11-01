NBA : premier revers des Sixers, les Bulls toujours impériaux, Doncic aussi

Les Sixers ont subi leur première défaite de la saison NBA vendredi 31 octobre, à domicile face aux Celtics vainqueurs d'une courte tête 109-108, tandis que les Bulls ont poursuivi leur sans faute en battant les Knicks 135-125 et que Luka Doncic a inscrit 44 points avec les Lakers contre les Grizzlies à Memphis (117-112).

Photo : AFP/VNA/CVN

Fin de série pour Philadelphie

Après quatre victoires de suite, les Sixers ont chuté d'un point face à Boston (109-108). Philadelphie a pourtant eu deux balles de match après des lancers-francs manqués par les Celtics, mais Tyrese Maxey (26 points, 14 passes décisives), puis Joel Embiid, à trois points au buzzer, ont manqué la cible. Côté Boston, Jaylen Brown, dont le lancer-franc raté à la fin aurait pu être fatal, a toutefois été le meilleur marqueur de la rencontre avec 32 points inscrits, dont la moitié lors du premier quart-temps.

Chicago invincible à l'Est

Avec ce revers des Sixers, les Bulls sont désormais les seuls invaincus dans la Conférence Est. Chicago a enchaîné une cinquième victoire, en dominant les New York Knicks 135-125, soit son meilleur début de saison depuis 1996 et l'époque Jordan-Pippen. Josh Giddey (32 points, 10 rebonds, 9 passes) pas loin du triple-double, et Nikola Vucevic (26 pts) ont été les plus en vue chez les Bulls qui tenteront lundi, face aux mêmes Knicks, de prolonger leur invincibilité.

Doncic en feu

Luka Doncic faisait son retour avec les Lakers après son absence d'une semaine en raison d'une entorse à un doigt et d'une contusion à la jambe gauche. Comme lors deux premiers matches de la saison (43 et 49 pts), la star slovène a affolé les compteurs en marquant 44 points lors du succès de Los Angeles à Memphis 117-112. Avant lui, seul Wilt Chamberlain avait débuté une saison avec trois rencontres à plus de 40 points. "J'étais très heureux de le voir revenir. Il a la capacité de porter une équipe à bout de bras et je pense qu'il l'a fait ce soir", a déclaré Austin Reaves à propos de son coéquipier.

Jokic freiné

Nikola Jokic, qui avait signé quatre triple-doubles en autant de matches avec Denver, a vu sa série s'arrêter face à Portland. Le triple MVP serbe a marqué 21 points, pris 14 rebonds et réussi 9 passes, insuffisant pour empêcher les Blazers de l'emporter 109-107. Jokic a raté le tir de l'égalisation.

Leonard sur le fil

Kawhi Leonard a marqué 34 points, dont le panier décisif au buzzer, pour offrir la victoire aux Los Angeles Clippers 126-124 face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans. James Harden a été l'autre artisan de ce succès avec 24 points.

AFP/VNA/CVN