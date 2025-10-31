L'Arabie saoudite n'organisera pas les premiers JO de l'esport

Le Comité international olympique a renoncé jeudi 30 octobre à organiser en Arabie saoudite les premiers Jeux de l'esport, prévus en 2027, un coup d'arrêt pour cette nouvelle compétition autant que pour les ambitions sportives de la superpuissance du Golfe.

Le CIO et le comité olympique saoudien, qui avaient conclu en 2024 une alliance inédite pour 12 ans autour de ce projet, "ont convenu d'un commun accord de mettre fin à leur coopération", explique l'instance olympique sans en dévoiler les raisons.

Pas question pour autant, assure l'organisation basée à Lausanne, de renoncer à monter des Jeux de l'esport en parallèle de ses rendez-vous traditionnels, les Jeux olympiques et les Jeux olympiques de la jeunesse d'été et d'hiver.

Soucieux depuis des années d'épouser l'évolution des pratiques sportives pour ne pas laisser vieillir son audience, le CIO recherche "un nouveau modèle de partenariat", "une nouvelle approche" des Jeux de l'esport qui reste à définir.

"Les deux parties sont déterminées à poursuivre leurs ambitions respectives dans ce domaine, chacune suivant sa propre voie", explique l'instance olympique, qui va tenir compte "des retours recueillis" lors de la phase de réflexion lancée avant l'été par sa nouvelle présidente, la Zimbabwéenne Kirsty Coventry.

Défis nombreux

Le processus, lancé en 2023 par la "commission de l'esport" présidée par le Français David Lappartient, repart néanmoins à zéro, sans territoire hôte ni échéance, alors que les défis sont nombreux pour faire entrer les sports électroniques dans l'univers olympique.

Outre les négociations avec les éditeurs de jeux - une problématique inconnue des Jeux traditionnels -, il faut notamment structurer les divisions esport des fédérations internationales, constituer les joueurs en équipes nationales, mettre sur pied des programmes antidopage et de contrôle de l'intégrité des compétitions et sélectionner les épreuves selon les critères de "non-violence" posés par le CIO.

L'objectif est "d'organiser la première édition le plus tôt possible", promet l'organisation de Lausanne, affirmant "que l'initiative suscite un fort engouement et un soutien considérable" du mouvement olympique comme "de la communauté de l'esport".

Mais le premier chantier sera d'identifier des hôtes intéressés, alors que le partenariat avec l'Arabie Saoudite s'était fait sans mise en concurrence et pour une durée sans précédent dans l'histoire olympique, avec des éditions annoncées jusqu'en 2037 dans le Golfe.

L'Arabie Saoudite, hors course pour les JO-2036 ?

Le CIO avait certes organisé en juin 2023 une première "semaine olympique de l'esport" à Singapour, qui l'avait convaincu de poursuivre dans cette voie, mais rien ne dit que la petite cité-Etat soit candidate à un événement de plus grande ampleur.

Par ailleurs, la rupture de l'alliance avec l'organisation de Lausanne jette une ombre sur les ambitions olympiques de l'Arabie Saoudite, puissance montante du sport mondial intéressée par l'édition 2036 des Jeux olympiques d'été.

La monarchie pétrolière multiplie les organisations d'épreuves de prestige depuis plusieurs années (foot, Formule 1, équitation, boxe), une stratégie impulsée par le prince héritier Mohammed ben Salmane pour développer le tourisme, réduire la dépendance aux revenus de l'or noir et, selon ses détracteurs, détourner l'attention internationale des violations des droits humains.

L'Arabie Saoudite avait fait un premier pas remarqué dans les compétitions multisports en décrochant à la stupéfaction générale l'organisation des Jeux asiatiques d'hiver en 2029, dans son complexe futuriste toujours en chantier de Neom.

Mais le clou de sa stratégie sportive reste d'avoir obtenu de la part de la Fifa l'organisation du Mondial 2034 de football en décembre dernier, au terme d'une procédure express et sans concurrence, soit la rampe de lancement rêvée à deux ans des JO.

Dans l'immédiat, le royaume du Golfe compte se consacrer "à la Coupe du monde d'esports", tournoi annuel inauguré à l'été 2024, ainsi qu'au "lancement de la première Coupe des Nations d'esports en novembre 2026", annonce sur son compte linkedin l'Esports World Cup foundation basée à Ryad, l'un des ex-partenaires saoudiens du CIO.

