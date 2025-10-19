Tennis de table : tombeurs de l'Allemagne, les Bleus à une marche du titre européen

Le sommet européen se rapproche : tombeurs de l'Allemagne (3-1) le 18 octobre à Zadar (Croatie), les Français se sont qualifiés pour la finale des championnats d'Europe par équipes de tennis de table où ils défieront la Roumanie le 19 octobre.

Les Bleus - emmenés par les frères Lebrun et Simon Gauzy - qui n'ont plus été sacrés dans l'épreuve depuis 1998 peuvent à nouveau marquer l'histoire du ping tricolore en cas de succès contre la Roumanie, victorieuse de la Slovénie dans l'autre demi-finale (3-0).

Deuxième nation européenne derrière la Suède, éliminée en quarts par les Roumains, l'équipe de France a fait un grand pas en avant en sortant une équipe d'Allemagne sacrée à six reprises depuis le début des années 2010.

Mieux encore, cette dernière n'avait plus échoué aux portes de la finale depuis 2005 et une édition disputée au Danemark.

Félix Lebrun n'était alors même pas né. Mais c'est le Montpelliérain de 19 ans, le mieux classé au niveau mondial (5e), qui a scellé la performance des siens en venant à bout de Benedikt Duda (3-1 : 11-8, 10-12, 11-2, 11-9).

"C'est incroyable, on a fait un super match par équipes. Aller chercher le point de la victoire était énorme surtout que Duda a fait un super match, c'était du très haut niveau", s'est réjoui Félix Lebrun au micro de l'Équipe.

"Ça aurait pu tourner de son côté, mais aujourd'hui c'était pour nous" au terme de ce qui s'est apparentée à une finale avant l'heure.

Un revers, puis la révolte

Les Français ont d'ailleurs rapidement pu le constater.

Après un début de compétition traversé sans encombre, Alexis Lebrun a été balayé par Benedikt Duda (3-0: 7-11, 9-11, 6-11) alors qu'il n'avait jusqu'ici perdu aucun set en Croatie.

Devant le No8 mondial, qui l'an dernier s'était mué en bourreau de Félix Lebrun aux championnats d'Europe en individuel, le Montpelliérain de 22 ans n'a pas trouvé le moyen d'installer son jeu, victime au contraire des attaques de Duda.

La suite a aussi été disputée pour son petit frère, poussé à la belle par Patrick Franziska (3-2 : 11-6, 7-11, 11-6, 8-11, 11-7)

Mais le récent finaliste du Grand Smash de Pékin s'en est néanmoins sorti, et n'a pas caché sa joie ni son soulagement devant le groupe français entraîné par Nathanaël Molin et complété par Thibault Poret et Flavien Coton.

Une domination à confirmer

La tendance s'est alors peu à peu inversée. Auteur d'un superbe match devant Dang Qiu (3-0 : 11-8, 11-6, 12-10), Simon Gauzy a un peu plus confirmé son excellente saison et mis les Français sur de bons rails.

Ce, avant que Félix Lebrun n'impose sa loi devant Duda, qui a eu le mérite de revenir dans le deuxième set, pour libérer des Français qui lui sont alors tombés dans les bras au milieu de l'aire de jeu.

L'équipe de France devra désormais franchir un dernier palier le 19 octobre (17h00) pour confirmer sa domination au niveau européen.

Le "Grand Chelem" espéré par l'entraîneur Nathanaël Molin est d'ailleurs à sa portée.

Après les titres d'Alexis Lebrun (en simple et en double avec Félix) en 2024, sa victoire en Top 16 cette saison, et le titre en simple de Félix Lebrun en 2023 aux Jeux européens, les Bleus sont à un match de tout emporter sur leur passage.

