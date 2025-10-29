Foot : chiffre d'affaires record pour le PSG qui réduit ses pertes

Le PSG a présenté mardi 28 octobre un chiffre d'affaires record de 837 millions d'euros sur l'exercice 2024-25 qui le hisse à hauteur des cadors européens, malgré un stade jugé trop "petit" pour accompagner sa croissance.

Photo : AFP/VNA/CVN

"C'est une saison historique sur le plan sportif et économique", se félicite dans un communiqué le club parisien, sacré champion d'Europe à l'issue d'une saison 2024-25 pleine.

Les succès du PSG, racheté par Qatar Sports Investments en 2011, lui ont permis de porter ses revenus commerciaux à 367 million d'euros, notamment grâce à ses partenaires, de plus en plus nombreux (31) et une vente record de produits dérivés. Les revenus "matchday" - billetterie, hospitalité, restauration - ont quant à eux grimpé à 175 millions d'euros.

Avec 837 millions d'euros de chiffre d'affaires (sans compter les ventes de joueurs), contre 806 millions l'an passé, soit une hausse de 4%, le club parisien se hisse à hauteur des plus grands clubs du vieux continent.

Le Real Madrid domine

Loin, encore, du Real Madrid (1,05 milliard d'euros selon le classement Deloitte 2023-24) mais à hauteur de Manchester City qui le devançait la saison dernière (2e, 837,8M).

"L'objectif est de devenir la première franchise mondiale de sport et divertissement", expose le club qui se félicite notamment d'un bond de 210% de ses ventes sur la boutique en ligne depuis le début de la saison.

Le PSG a également réduit sa masse salariale pour se conformer aux règles du fair-play financier. Alors qu'elle atteignait 111% de son chiffre d'affaires, celle-ci a été ramenée en deçà des 65%, notamment après le départ de ses stars Neymar, Messi et Mbappé.

Mais cet essor est en demi-teinte. Les gains engendrés par la Ligue des champions et par la Coupe du monde des clubs (96 millions pour le finaliste, divisé en deux sur les saisons 24-25 et 25-26) gonflent des chiffres plombés par des droits TV en chute libre (-30%) et des revenus billetterie au maximum de leur capacité.

Après des années d'investissements conséquents, le club se rapproche de l'équilibre financier et relève une perte nette négative "inférieure aux 60 millions d'euros de l'an dernier".

Un plus grand stade

Pour continuer à développer ses revenus et sa base de supporters, le PSG ambitionne de changer d'écrin, alors que les 48.000 places du Parc des Princes ne suffisent plus pour accueillir ses supporters.

"Nous rivalisons aujourd'hui avec les grands clubs européens dans un stade plus petit. Nous avons besoin d'innover pour continuer à grandir", relève le club, qui a lancé le 20 octobre une consultation adressée à plus de 90.000 abonnés,

Deux sites - Massy (Essonne) et Poissy (Yvelines) où se trouve déjà son centre d'entraînement - font l'objet de ce large sondage.

"Il est important d'écouter les attentes et besoins de nos supporters pour nourrir notre réflexion autour de ce projet", ajoute le club, conscient des défis d'un potentiel déménagement "impopulaire" à plus de 30 km de la capitale.

AFP/VNA/CVN