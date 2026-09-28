Ligue des nations : l'Allemagne tombe contre la Grèce, premier revers pour Klopp

Pour la première à domicile de Jürgen Klopp sur le banc de l'Allemagne, la Mannschaft s'est inclinée contre la Grèce 1 à 0 dimanche soir 27 septembre à Augsbourg, un revers lors de la 2 e journée de la Ligue des nations qui fait désordre.

>> Ligue des nations : Pays-Bas et Allemagne dos à dos (1-1) pour les débuts de Xavi et Klopp

>> Ligue des nations : pour les Bleus, une animation offensive cahin-caha

>> Ligue des nations : l'Espagne, souveraine, réussit sa reprise en Angleterre

Photo : AFP/VNA/CVN

Avec un seul point en deux rencontres, l'Allemagne occupe la 3e et avant-dernière place de son groupe, dominé par les surprenants Grecs, qui ont remporté leur deux premiers matches à l'extérieur (en Serbie et en Allemagne), avant de recevoir dimanche 27 septembre les Pays-Bas (4 points), vainqueurs en Serbie (2-1) dimanche 27 septembre .

Dans son histoire, l'Allemagne n'avait jamais perdu contre la Grèce en dix rencontres avant le match de dimanche 27 septembre à Augsbourg (sept victoires et trois matches nuls). C'est désormais chose faite.

Les Allemands recevront les Serbes jeudi 1er octobre à Munich à l'Allianz Arena dans une configuration optimale (75.000 spectateurs), puis se rendront à Thessalonique pour y défier les Grecs.

Les Allemands évolueront toutefois avec une équipe complètement différente, puisque pour cette fenêtre internationale de trois semaines avec quatre matches, Jürgen Klopp a nommé un groupe très élargi à 44 joueurs, la très grande majorité de ceux présents pour les deux premiers matches à Amsterdam (1-1) et à Augsbourg, laisseront la place à un nouveau groupe à partir de lundi 28 septembre.

Dans la large revue d'effectif que s'est accordé Klopp pour ses premiers matches dans les habits de sélectionneur, le technicien allemand a aligné dimanche 27 septembre Alexander Nübel dans les buts et Josha Vagnoman sur le côté droit de la défense.

Première période insipide

C'est de ce côté qu'est venue l'ouverture du score grecque à l'entame du dernier quart d'heure de jeu. Sur un débordement de Christos Tzolis, le meneur de jeu grec s'est joué de Vagnoman.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le défenseur de Stuttgart a dévié le centre de Tzolis à ras de terre. Plus prompt pour récupérer la balle à l'entrée de la surface, Dimitris Kourbelis a devancé Felix Nmecha, a dribblé le joueur de Dortmund et sa frappe a été déviée par Joshua Kimmich qui a pris Nübel a contre-pied (1-0, 74e).

Jusque-là, les Allemands, avec Younes Ebnoutalib en avant-centre et Kevin Schade dans l'animation offensive, s'étaient créé les meilleures occasions, notamment pendant vingt minutes au retour des vestiaires, après une première période insipide.

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette défaite "fait partie du processus. Personnellement, ça ne me perturbe absolument pas. J'ai perdu bien plus de matches dans ma vie que je ne l'aurais voulu. Mais tant que l'on en tire les bonnes conclusions, une défaite n'est au fond qu'une information - pas différente d'une victoire", a glissé Klopp au micro du diffuseur ARD, après la rencontre.

"Nous avons absolument besoin de ce genre de match, ce sont exactement les rencontres que nous voulions avoir", a jouté le sélectionneur allemand.

Le match de jeudi 1er octobre contre la Serbie sera déjà important pour l'Allemagne de Jürgen Klopp, pour conserver un espoir de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des nations, réservés aux deux premiers de chaque groupe.

AFP/VNA/CVN