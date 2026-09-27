Mondiaux de cyclisme : le couronnement de Demi Vollering

Demi Vollering a bouclé sa saison quasi parfaite avec un premier titre de championne du monde en s'imposant dans la course en ligne femmes des Mondiaux de cyclisme samedi 26 septembre à Montréal.

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Photo : AFP/VNA/CVN

À l'issue d'une course passionnante, la Néerlandaise a battu au sprint la Polonaise Kasia Niewiadoma, sa grande rivale du Tour de France, qui a crampé dans les derniers mètres.

L'Italienne Elisa Longo Borghini complète le podium, alors que la Française Juliette Berthet, coéquipière de Vollering à FDJ-Suez, termine cinquième.

Avec ce premier titre mondial, Vollering boucle une saison exceptionnelle qui l'avait déjà vue remporter le Tour de France, le Tour d'Italie, Liège-Bastogne-Liège, le Tour des Flandres et la Flèche Wallonne.

Grande favorite au départ, elle s'est lancée dans un raid solitaire audacieux à 38 km de l'arrivée, exactement comme l'an dernier aux Championnats d'Europe.

Mais cette fois la Néerlandaise s'est fait reprendre, 23 km plus loin, par Elisa Longo Borghini, Kasia Niewiadoma et Juliette Berthet, très solide pendant toute la journée.

La course, spectaculaire et pleine de suspense, a alors définitivement basculé dans l'épique, les coureuses se rendant coup sur coup, ivres de fatigue sur cette distance inhabituellement longue (180 km) et un circuit urbain très usant.

À l'amorce du dernier des huit tours de circuit, Elisa Longo Borghini a pris une dizaine de secondes d'avance avant d'être rattrapée et distancée par Vollering et Niewiadoma.

L'Italienne a bien failli revenir dans les tout derniers mètres, tout comme la Suissesse Marlen Reusser, mais Vollering a tenu bon pour décrocher son premier maillot arc-en-ciel.

"J'avais ce rêve dans la tête, j'ai encore du mal à y croire", a-t-elle dit.

AFP/VNA/CVN