Mondiaux de cyclisme : "une énorme déception" pour Seixas

Paul Seixas a fait par de son " énorme déception " d'avoir terminé quinzième des Mondiaux de cyclisme, alors qu'il visait la victoire dimanche 27 septembre à Montréal.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"On peut dire qu'il ne manque pas grand-chose, mais il manque beaucoup. Aujourd'hui, ce ne sont pas mes équipiers qui ont manqué. C'est moi. C'est une énorme déception", a déclaré en zone mixte le Lyonnais, qui regrettait d'avoir mal géré son alimentation pendant cette course très dure.

"C'est extrêmement dommage. Franchement, je me suis battu. Après, c'est de ma faute. Je suis extrêmement déçu de ce que j'ai fait", a ajouté le leader des Bleus qui a salué "l'énorme boulot" de ces coéquipiers.

"Honnêtement, pour moi, c'était parfait. C'est juste une énorme déception alors que mes équipiers ont tout donné pour que je fasse un meilleur résultat. C'est un échec".

Seixas, 20 ans, était d'autant plus déçu qu'il avait longtemps "des jambes incroyables", avant de craquer physiquement à la fin.

"Je ne peux pas dire que j'étais fort, parce que ce serait mentir sur la fin de course. À deux tours de l'arrivée, j'ai commencé à avoir des crampes. Là, j'ai su que ça allait être compliqué”.

"Mais, à ce moment-là, j'ai pensé à tous mes équipiers, à ce qu'ils avaient fait. Je me suis accroché jusqu'à la mort", a-t-il dit.

Concernant un éventuel problème de nutrition, le sélectionneur Thomas Voeckler a déclaré : Seixas "avait le même protocole alimentaire et d'hydratation que lors des autres courses de l'année. Il cherche peut-être des explications. Et des fois, dans le vélo, il ne faut pas forcément chercher d'explications".

Face à la déception de son coureur, Voeckler a aussi appelé à "dédramatiser" avec "un garçon qui vient d'avoir 20 ans, qui a gagné le Tour du Pays basque, la Flèche Wallonne, qui a fait quatrième du Tour de France. Il n'est pas champion du monde. C'est OK. On peut se dire qu'un jour, il viendra là, avec la médaille d'or autour du cou".