Expériences croisées sur l’exécution du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Une conférence de partage d’expériences dans la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) dans le cadre d’un projet de justice et d’autonomisation juridique au Vietnam financé par l’Union européenne (UE) a eu lieu lundi 13 mai dans la ville de Cân Tho, dans le delta du Mékong.

L’événement, organisé conjointement par le Département de la coopération internationale (DIC) du ministère de la Justice (MoJ) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, a donné un aperçu du PIDCP et de la préparation de rapports nationaux périodiques sur, et expérience partagée dans la mise en œuvre du pacte.

Selon le directeur du DIC, Nguyên Huu Huyên, depuis qu’il est devenu membre de l’ONU en 1977 et du PIDCP en 1982, le Vietnam n’a cessé de s’efforcer de remplir ses obligations en tant qu’État membre du PIDCP. Cela se manifeste à travers des activités telles que l’élaboration et l’amélioration des lois concernant les droits civils et politiques, la promotion de la vulgarisation des lois liées aux droits civils et politiques et au PIDCP au niveau national.

Il a souligné l’importance d’améliorer la formation et les connaissances juridiques, ainsi que les compétences des personnes chargées de l’élaboration du droit et des politiques, et de surmonter les difficultés et les obstacles liés au renforcement et à l’amélioration des institutions.

Sabina Stein, représentante résidente adjointe et cheffe de l’équipe de gouvernance et de participation au PNUD, a déclaré que la communauté internationale a reconnu les efforts et les réalisations du Vietnam ces derniers temps en matière d’amélioration de l’éducation et de promotion des droits de l’homme.

Le programme de formation est également un témoignage clair des efforts du Vietnam, a-t-elle déclaré, ajoutant que les juristes et les journalistes présents à l’événement jouent un rôle crucial et stratégique dans la protection des droits des citoyens, en particulier des groupes vulnérables du pays.

Le PIDCP de 1966 est l’un des traités internationaux les plus importants de l’ONU sur les droits de l’homme. Avec la participation de 173 des 193 États membres de l’ONU, ce pacte est devenu l’un des traités internationaux les plus largement ratifiés.

Ce pacte a servi de fondement juridique à l’émergence d’autres traités internationaux sur les droits de l’homme tels que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 1984, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 1979 et la Convention relative aux droits de l’enfant en 1989.

