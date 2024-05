Société

Phan Van Mai félicite les contributions des travailleurs de Hô Chi Minh-Ville

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a rencontré le 11 mai des responsables, des syndicalistes et des travailleurs représentatifs, totalisant 1,4 million de syndiqués et de travailleurs de la ville, dans le cadre du programme "Merci aux travailleurs", organisé par la Confédération municipale du travail.

La rencontre a offert aux travailleurs l'occasion d'exprimer leurs pensées et leurs souhaits aux dirigeants de la ville concernant des politiques liées à la création d'emplois et à la vie des travailleurs et des fonctionnaires, incluant la mise en œuvre effective de la Résolution 98/2023/QH15 pour le développement de Hô Chi Minh-Ville.

S'exprimant lors de cette rencontre, Phan Van Mai a félicité les travailleurs exemplaires ainsi que l'ensemble du personnel de la ville pour leurs efforts, leurs créations et leurs contributions significatives à la construction et au développement de la ville.

"Pendant la période difficile du COVID-19, la main-d'œuvre s'est unie aux dirigeants de la ville pour prévenir et contrôler l'épidémie. Après l’avoir maîtrisé, elle a participé à la reprise et au développement économique de la ville", a souligné le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai.

Durant le processus de construction et de développement, les dirigeants de la ville ont toujours cherché à créer un environnement favorable au développement socio-économique afin d'offrir aux travailleurs et aux ouvriers la possibilité de contribuer. "La responsabilité des dirigeants de la ville est également de maintenir les mesures visant à promouvoir la croissance économique, à créer un environnement de production et d'affaires favorable, et à éliminer les difficultés et les obstacles afin de permettre à davantage d'entreprises et à davantage d'opportunités d'emploi de travailler pour les travailleurs et les habitants des provinces de tout le pays", a affirmé Phan Van Mai.

En ce qui concerne le logement social, le président du Comité populaire de la ville, Phan Van Mai, a déclaré qu'à l'heure actuelle, de nombreux problèmes persistent en matière de planification, de foncier, d'intérêt des investisseurs, de facteurs de prix et d'accessibilité des travailleurs à l'achat de logements. Par conséquent, la ville mettra en place des politiques visant à réduire les procédures de construction des logements sociaux pour les travailleurs à revenu faible.

Par ailleurs, Hô Chi Minh-Ville a mis en place de nombreuses politiques visant à aider les enfants des travailleurs à accéder à l'éducation, ainsi que des programmes de soins de santé primaires pour les travailleurs.

Lors de la rencontre, de nombreux travailleurs ont également proposé de créer des conditions permettant aux travailleurs d'accéder aux sources de capitaux et de logements sociaux, ainsi que d'envoyer leurs enfants à l'école.

Ils ont également suggéré que la ville mette en place davantage de politiques pour encourager et créer des conditions favorables aux entreprises afin d'investir dans la construction de logements pour les travailleurs. Il est nécessaire de créer des écoles maternelles à des tarifs abordables afin que les travailleurs puissent y envoyer leurs enfants.

Texte et photos : Quang Châu/CVN