Technologies numériques : Thanh Hoa réinvente l’attractivité de son patrimoine

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution 80 sur le développement culturel, la province de Thanh Hóa (Centre) intensifie l’application des technologies modernes dans la préservation et la valorisation du patrimoine, afin de renforcer l’attractivité touristique et de soutenir un développement socio-économique durable.

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Photo : VNA/CVN

Forte de 28 éléments du patrimoine culturel immatériel reconnus au niveau national, la province opère un changement d’approche, passant de la simple conservation à une gestion proactive du patrimoine en tant que ressource endogène. L’articulation entre préservation du patrimoine et développement touristique constitue un axe stratégique majeur.

Parmi les sites emblématiques figure le Site historique de Bà Triêu, dédié à l’héroïne nationale Triêu Thi Trinh. Ce complexe conserve près de 300 objets et artefacts datant de la fin du XVIIe au début du XXe siècle, et joue un rôle important dans la transmission des valeurs historiques et patriotiques aux jeunes générations.

Le festival du temple Bà Triêu, événement culturel majeur de la province, continue de valoriser ces héritages. En 2026, il est organisé de manière solennelle, pratique et économe, tout en intégrant des activités de promotion touristique et des produits locaux.

L’innovation technologique contribue à enrichir l’expérience des visiteurs. Des dispositifs tels que des lunettes 3D permettent d’explorer des trésors nationaux liés à Bà Triêu, renforçant l’interactivité et la compréhension historique. Les contenus sont numérisés en vietnamien et en anglais, facilitant l’accès pour les visiteurs internationaux.

Le programme central, intitulé "L’élan héroïque de Bà Triêu - Rayonnement de la destination", retrace le parcours historique de l’héroïne à travers des supports audiovisuels de haute qualité. Des espaces interactifs et photogéniques favorisent également la diffusion de l’image du site sur les plateformes numériques.

La transformation numérique est considérée comme un levier essentiel pour connecter les générations et valoriser durablement le patrimoine. La province met en œuvre un projet visant à moderniser la gestion et le développement touristique du site pour la période 2021–2030, en mettant l’accent sur l’application des technologies de l’information.

Les infrastructures numériques sont progressivement améliorées, avec l’installation de réseaux wifi et 4G dans les zones clés. Les contenus de présentation sont standardisés et diffusés via divers canaux numériques, notamment les réseaux sociaux.

Grâce à ces efforts, le site attire un nombre croissant de visiteurs. En 2025, plus de 75.000 touristes ont visité le site, dont de nombreux élèves participant à des activités éducatives et culturelles.

Dans les temps à venir, les autorités locales poursuivront les travaux de restauration, la numérisation des données et l’amélioration des services touristiques, tout en renforçant les partenariats avec les agences de voyage afin d’élargir l’accès au site.

Au-delà de l’amélioration de l’expérience sur site, l’application des technologies numériques ouvre de nouvelles perspectives pour le développement du tourisme de Thanh Hoa dans une optique intelligente et durable. Grâce à la mise en réseau des données, à la numérisation des ressources et à l’intégration des plateformes de promotion en ligne, les produits touristiques sont présentés de manière plus vivante et touchent un public plus large, tant national qu’international.

La combinaison entre valeurs traditionnelles et technologies modernes crée une nouvelle attractivité, transformant les sites patrimoniaux en espaces d’expériences culturelles immersives. Cette dynamique constitue également un levier essentiel pour bâtir un écosystème touristique numérique, renforcer la compétitivité et affirmer la position de Thanh Hoa sur la carte touristique nationale.

VNA/CVN