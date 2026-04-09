Phu Tho se prépare minutieusement pour la Fête de commémoration des rois Hùng

Dix-huit regroupements de communes et de quartiers ont préparé le personnel et les infrastructures nécessaires aux festivités. Des campagnes de communication, des actions d'embellissement urbain, des mesures d'assainissement et de sécurité sont en place.

>> Reconstitution de la fête des Rois Hùng : promotion de la culture vietnamienne au Japon

>> Phu Tho enrichit la Fête des rois Hùng 2026 avec de nouvelles activités culturelles

Photo : VNA/CVN

La province septentrionale de Phu Tho met en œuvre une préparation coordonnée et méthodique pour les commémorations de la Journée des rois Hùng, la Fête des temples des rois Hùng et la Semaine culturelle et touristique de la terre ancestrale 2026. L’objectif est d’assurer un événement solennel, pratique, sûr et réussi, à la hauteur des attentes du public pour rendre hommage aux ancêtres de la nation.

Nguyên Huy Ngoc, vice-président du Comité populaire provincial, a déclaré que le festival de cette année revêt une importance particulière, se déroulant dans un contexte de restructuration administrative et de mise en œuvre d’un modèle de gouvernement local à deux niveaux. La participation concertée des autorités, des différents secteurs et des habitants est essentielle à la réussite de l’organisation.

Il a insisté sur la nécessité de préparer les activités avec soin, en préservant les valeurs traditionnelles tout en créant de nouveaux attraits pour les visiteurs. Les services concernés élaborent actuellement leurs plans d’action et de contingence afin de garantir la sécurité absolue des participants et du public.

Des rituels traditionnels soigneusement organisés

Les scénarios des rituels d’offrande d’encens en l’honneur de l’ancêtre national Lac Long Quân, de Mère Au Co et des rois Hùng sont en cours de finalisation, conformément aux pratiques traditionnelles. Le site historique des temples des rois Hùng collabore avec les organismes compétents pour établir un programme global soumis à l’approbation provinciale.

Dix-huit regroupements de communes et de quartiers ont préparé le personnel et les infrastructures nécessaires aux festivités. Des campagnes de communication, des actions d'embellissement urbain, des mesures d'assainissement et de sécurité sont en place. La police provinciale a inspecté les itinéraires et les sites, élaboré des plans de déviation de la circulation et déployé des centres de commandement et des caméras de surveillance dans les zones clés.

De nouvelles attractions culturelles et touristiques

Selon Pham Tiên Dat, directeur du site historique des temples des rois Hùng, la nouveauté de cette édition réside dans les activités de camping culturel proposées par les dix-huit regroupements de communes et de quartiers, permettant de mettre en valeur les identités culturelles locales et d’enrichir l’atmosphère festive.

Sur le site archéologique, plus de 300 bannières et 1 000 drapeaux ont été installés. La promotion des chants Xoan et du culte des rois Hùng est intensifiée sur les plateformes médiatiques. Les principaux travaux d’infrastructure, dont la rénovation de la cour du musée des rois Hùng et l’achèvement d’un centre d’accueil pour les visiteurs, sont presque terminés.

Photo : VNA/CVN

Selon Duong Hoàng Huong, directrice du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, plus de 25 activités culturelles, sportives et touristiques sont prévues, incluant spectacles artistiques, festivals folkloriques de rue, compétitions de sports traditionnels, salons du livre, expositions et foires commerciales.

Le festival folklorique de rue, intitulé "Échos des origines", est prévu le 24 avril (le 8e jour du troisième mois lunaire) et proposera des défilés de 18 communes et regroupements de quartiers représentant 148 localités. Relancé après une période d'interruption, cet événement vise à faire revivre la vie culturelle traditionnelle des communautés ethniques locales.

Phu Tho accueillera également sa première exposition internationale de beaux-arts afin de promouvoir les échanges culturels et de faire découvrir la terre ancestrale au public international. Des activités sociales, telles que des marathons, des tournois de golf, des courses de bateaux traditionnels et des fêtes de rue, devraient contribuer à l'attrait du festival.

Le tournoi de golf de la Coupe des rois Hùng se tiendra le 11 avril sur les parcours de Van Lang, Tam Dao, Dam Vac et Thanh Lanh, et devrait réunir environ 600 joueurs.

Les commémorations de la Journée des rois Hùng, la Fête des temples des rois Hùng et la Semaine culturelle et touristique de la terre ancestrale 2026 se dérouleront du 17 au 26 avril sur le Site historique national spécial des temples des rois Hùng et dans d’autres localités de la province. La cérémonie d’ouverture est prévue le 17 avril à 20h.

VNA/CVN