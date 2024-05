La Turquie instaure une exemption de visa pour les citoyens roumains

>> La Bulgarie et la Roumanie, un pied dans l'espace Schengen

>> Turquie : le gouvernement annonce un nouveau plan pour maîtriser l'inflation

La Turquie permettra aux citoyens roumains d'entrer sur son territoire avec une simple carte d'identité, a indiqué M. Erdogan lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre roumain Marcel Ciolacu, en visite en Turquie. "Nous pensons que cela permettra à nos échanges humains de s'améliorer", a-t-il affirmé. Mardi 21 mai, MM. Erdogan et Ciolacu ont assisté ensemble à la réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau Turquie - Roumanie à Ankara. M. Erdogan a déclaré que le volume du commerce bilatéral Turquie - Roumanie avait dépassé les dix milliards de dollars américains pendant deux années consécutives, et que leur objectif était d'atteindre 15 milliards d'USD. M. Ciolacu a pour sa part remercié M. Erdogan pour sa décision d'exempter les citoyens roumains de visa pour les visites touristiques et de transit en Turquie. Dans un message publié sur la plateforme sociale X, le Premier ministre roumain a déclaré que son gouvernement allait renforcer son rôle de partenaire clé de la Turquie dans divers domaines majeurs, et s'efforcerait de faciliter davantage le dialogue sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne.

Xinhua/VNA/CVN