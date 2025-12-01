Tasco Auto s’associe à Esky pour étendre son réseau national de stations de recharge rapide

Plus de 50 stations de recharge rapide DC déployées dès le début de l'année 2026 dans les showrooms Tasco Auto à travers le Vietnam. C’est l’un des principaux engagements du protocole d’accord sur la construction et l’exploitation d’un réseau national de stations de recharge rapide pour véhicules électriques, récemment signé entre la Société par actions Tasco Auto et la Société par actions de Services commerciaux et d’Investissement en Énergie du Ciel (Esky).

Dans la première phase, dès le début de l’année 2026, plus de 50 stations de recharge rapide DC seront installées dans les showrooms du réseau Tasco Auto (le plus grand distributeur automobile du Vietnam), en priorité sur les axes stratégiques afin de maximiser la commodité pour les utilisateurs.

À l’étape suivante, le réseau sera étendu aux parkings, centres de services et infrastructures de l’écosystème Tasco, avec l’ambition de constituer l’un des plus grands réseaux de mobilité verte du pays. Les propriétaires de véhicules électriques des marques distribuées par Tasco Auto bénéficieront par ailleurs d’une réduction de 35% sur les frais de recharge.

Tasco Auto est actuellement le distributeur officiel de plusieurs marques haut de gamme telles que Lotus, Volvo, Zeekr, Lynk & Co et Geely. De son côté, Esky est un acteur pionnier des stations de recharge rapide, disposant déjà d’un réseau de bornes DC haute puissance et de technologies d’exploitation intelligentes garantissant rapidité, sécurité et stabilité.

Cette coopération entre Tasco Auto - leader national de la distribution automobile - et Esky - spécialiste technologique de l’énergie - vise à apporter une valeur ajoutée concrète au marché : élargir l’accès aux infrastructures de recharge rapide, accélérer la transition vers la mobilité verte et contribuer à l’édification d’un écosystème de transport durable au Vietnam.

