La Syrie se prépare à un éventuel afflux de réfugiés en provenance du Liban

Les autorités syriennes facilitent l'entrée, aux postes frontières, des Libanais et des Syriens rentrant au pays, a rapporté mardi 24 septembre le média local Al-Watan Online.

Le gouverneur de la province de Damas, Ahmed Khalil, a dit que le gouvernement apporte un soutien complet pour rationaliser le processus d'entrée. Il a ajouté que le gouvernement "offre toute l'assistance nécessaire à nos frères libanais et aux Syriens qui rentrent au pays", conformément aux directives du président syrien Bachar El-Assad. Ce développement survient à la suite des intenses bombardements israéliens visant les positions du Hezbollah dans le Sud du Liban. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a indiqué que des familles libanaises se déplacent vers les villes syriennes, en particulier Homs et Al-Qusayr, ainsi que vers les villages contrôlés par le Hezbollah. Bien qu'aucun chiffre officiel n'ait été publié concernant le nombre de familles qui arrivent, des témoins oculaires ont observé de longues files d'attente à la frontière. La Syrie et le Liban partagent environ 375km de frontière, le point de passage de Jdeidat Yabous, également connu sous le nom de point de passage de Masnaa au Liban, faisant partie de l'un des cinq itinéraires principaux entre les deux pays.

Xinhua/VNA/CVN