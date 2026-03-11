Sun PhuQuoc Airways annonce la liaison Phu Quôc - Séoul

Sun PhuQuoc Airways (SPA), compagnie aérienne du groupe Sun, poursuit le développement de son réseau international. Après Taïwan (Chine), la République de Corée sera la prochaine destination, avec un vol inaugural prévu le 17 avril.



Cette nouvelle liaison marque une étape importante dans le développement de SPA, qui vise à relier directement Phu Quôc aux principaux pôles économiques et touristiques d'Asie, conformément à la vision de la compagnie depuis sa création. Le lancement de la liaison Phu Quôc - Séoul fait suite à l'obtention, le 9 mars, de l'autorisation d'exploitation de la liaison aérienne internationale étrangère délivrée par le ministère sud-coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports (MOLIT), autorisant la compagnie à opérer des vols directs entre le Vietnam et la République de Corée. Suite à l'approbation, la vente des billets a officiellement débuté le 11 mars, le vol inaugural étant prévu pour le 17 avril.

Une liaison complète renforçant la connectivité avec la République de Corée

Outre l'avantage d'une liaison directe, SPA ambitionne d'offrir une expérience de voyage unique. La compagnie aérienne propose un service complet sur toutes ses lignes, incluant les repas à bord, une franchise bagages enregistrés et une cabine Business Class offrant une intimité accrue, des sièges spacieux et un service prioritaire. SPA se positionne ainsi comme un choix attractif pour les voyageurs d'affaires et de loisirs haut de gamme effectuant des trajets entre les deux marchés.

Les vols vers Séoul sont également conçus pour répondre à la demande touristique, notamment grâce à des horaires de nuit permettant aux passagers d'optimiser leur temps de voyage. Les voyageurs peuvent ainsi partir en soirée et arriver le lendemain matin, prêts à poursuivre leur séjour sans perdre une journée supplémentaire.

Afin de garantir une entrée efficace sur le marché et une performance commerciale solide en République de Corée, Sun PhuQuoc Airways a nommé Pacific Air Agency (PAA) comme agent général de vente (GSA). Forte de plus de 35 ans d'expérience dans le développement et la distribution de vols en Asie du Nord-Est, PAA apporte à la fois de solides compétences commerciales et une connaissance approfondie du comportement des consommateurs de la région. Ce partenariat offre à Sun PhuQuoc Airways une base solide pour construire progressivement son image de compagnie aérienne cinq étoiles moderne, distinctive et prestigieuse.

Stimuler une croissance durable du tourisme

La République de Corée se classait au deuxième rang des principaux marchés émetteurs de touristes vietnamiens en 2025, avec environ 4,3 millions de visiteurs. Parmi les destinations vietnamiennes, Phu Quôc s'est imposée comme l'une des destinations insulaires les plus prisées des voyageurs coréens. Selon l'aéroport international de Phu Quôc, l'île a accueilli 2 991 vols en provenance de la République de Corée en 2025, transportant 555 864 passagers, soit une augmentation de près de 12 % par rapport à 2024. Récemment, la plateforme de voyage Agoda a également classé Phu Quôc parmi les 10 destinations étrangères les plus prisées des voyageurs coréens en 2025.

L'attrait de l'île pour les visiteurs coréens, traditionnellement friands de destinations balnéaires, repose sur une combinaison d'atouts indéniables. Depuis Séoul, les voyageurs peuvent rejoindre Phu Quôc en quelques heures seulement grâce à un vol direct. Cette destination a même été qualifiée par le magazine Condé Nast Traveler (États-Unis) de surpassant les Maldives. Outre certaines des plus belles plages du monde, comme Kem Beach et Sao Beach, Phu Quôc offre un écosystème touristique complet développé par le groupe Sun, notamment dans la partie sud de l'île. C'est également un avantage distinctif pour les passagers voyageant avec Sun PhuQuoc Airways.

Le SPA offre une connectivité optimale avec une vaste gamme d'expériences au sein de l'écosystème du groupe Sun, incluant des complexes hôteliers cinq étoiles, le téléphérique à trois câbles le plus long du monde desservant Sun World Hon Thom, des spectacles exceptionnels, des marchés nocturnes animés et des sites emblématiques tels que le Pont des Baisers. Phu Quôc est également la seule île au monde à proposer des feux d'artifice deux fois par soir, 365 jours par an, à travers deux spectacles spectaculaires : "Le Baiser de la Mer" et "La Symphonie de la Mer".

Outre ses séjours balnéaires, Phu Quôc attire de plus en plus de voyageurs coréens grâce à son tourisme golfique. Niché au cœur de forêts luxuriantes, d'eaux turquoise et de plages de sable blanc, l'Eschuri Vung Bau Golf a été présenté par SBS Golf Channel et le magazine Hankyung comme une nouvelle destination de prédilection pour les visiteurs coréens en quête de golf de haut niveau et de détente luxueuse.

Phu Quôc bénéficie également d'un atout unique au Vietnam grâce à sa politique de visas spéciale, offrant une exemption de visa pour un séjour allant jusqu'à 30 jours aux voyageurs du monde entier. Cette procédure d'entrée simplifiée offre un avantage concurrentiel par rapport à de nombreuses autres destinations touristiques de la région.

Dans ce contexte, la liaison directe Phu Quôc - Séoul opérée par SPA raccourcit non seulement les temps de trajet et réduit la dépendance aux aéroports de transit, mais dynamise également le développement d'un tourisme durable dans les deux sens.

Première compagnie aérienne vietnamienne à porter le nom d'une île, Sun PhuQuoc Airways a été développée par le groupe Sun selon un modèle de réseau en étoile, Phu Quôc étant son hub principal. La compagnie vise à offrir une expérience de voyage fluide, en parfaite harmonie avec l'écosystème hôtelier et de loisirs de luxe du groupe Sun sur l'île. Bien que récente, la compagnie a rapidement constitué une flotte moderne de 10 appareils, dont cinq A321NX (A321neo ACF) récemment livrés, tout en maintenant des normes opérationnelles rigoureuses. Depuis son lancement, SPA figure régulièrement parmi les compagnies les plus performantes en matière de ponctualité et a obtenu les certifications clés de sécurité et de maintenance de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam.

Parallèlement à l'expansion de son réseau international, SPA réalise également des progrès significatifs dans le développement de sa flotte, notamment avec des avions gros-porteurs. Le 18 février, à Washington D.C., aux États-Unis, la compagnie aérienne a signé un accord de 22,5 milliards de dollars pour 40 avions Boeing 787-9 Dreamliner, marquant la plus importante commande d'avions gros-porteurs Boeing de l'histoire de l'aviation vietnamienne à ce jour.

