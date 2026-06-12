Suède : pas de smartphone avant 13 ans, recommande l'agence de santé publique

L'objectif principal de cette nouvelle recommandation est de " réduire le risque que les enfants soient exposés à des contenus nuisibles, développent des problèmes de sommeil ou adoptent un comportement d'utilisation de type addictif ", a-t-elle détaillé dans un communiqué.

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Les entretiens menés auprès des enfants ont montré que ces derniers appréciaient la possibilité de rester en contact avec leur famille et leurs amis grâce au téléphone, mais que les risques potentiels l'emportaient sur les avantages.

"Son utilisation est propice à la distraction, à la pression sociale, ainsi qu'à l'exposition à des contenus et à des contacts nuisibles", a-t-elle poursuivi, ajoutant que les recherches montraient également un lien avec "une moins bonne qualité de sommeil".

Si les parents souhaitent que leurs enfants disposent d'un téléphone, l'agence recommande plutôt de leur fournir un "téléphone simple" sans accès à Internet.

"Nous espérons que cette recommandation fonctionnera comme un soutien dans la vie quotidienne", a souligné Olivia Wigzell, directrice de l'agence.

L'agence de santé publique a été chargée d'étudier l'utilisation des écrans et leurs effets sur les enfants.

Plus tôt en juin, elle a appelé les parents à ne pas regarder leur téléphone lorsqu'ils passent du temps avec leurs enfants.

En janvier, le gouvernement suédois a annoncé qu'il interdirait les smartphones au collège jusqu'en troisième, soit pour les enfants âgés d'environ 15 à 16 ans.

AFP/VNA/CVN