Nouvelles normes de sécurité pour les smartphones au Vietnam

À compter du 1 er juillet, les smartphones utilisés au Vietnam devront respecter des normes relatives au niveau d'énergie des ondes radio absorbé par le corps humain.

>> Ajustement de la loi sur les télécommunications, base pour accélérer la digitalisation

>> Vietnam : accélération du déploiement et de la commercialisation de la 5G

>> Google veut développer ses smartphones haut de gamme au Vietnam

Photo : Luu Quy/CVN

Cette exigence découle de la Circulaire N°19 de 2024 relative à la promulgation des normes techniques nationales concernant le Débit d'absorption spécifique (DAS) des appareils radio portables et connectés. La circulaire est entrée en vigueur le 15 février 2025 et s'applique aux tests, à la certification et à l'évaluation de la conformité. Les téléphones mobiles terrestres devront être conformes à la norme DAS avant leur mise en circulation à partir du 1er juillet, tandis que les autres appareils, tels que les ordinateurs portables et les tablettes, y seront soumis à compter du 1er juillet 2027.

Lors d'une conférence organisée cette semaine afin de diffuser l'information et d'accompagner la mise en œuvre de la circulaire auprès d'entreprises telles qu'Apple et Samsung, des distributeurs d'appareils mobiles et des organismes de test vietnamiens, le Département des radiofréquences du ministère des Sciences et des Technologies a expliqué que le délai de mise en œuvre, supérieur à un an, visait à donner aux organismes concernés le temps de se préparer et de surmonter les difficultés avant l'application officielle.

Le DAS est un indice qui reflète la quantité d'énergie des ondes radio absorbée par le corps humain lors de l'exposition à des appareils émetteurs, tels que les téléphones portables. Pour l'évaluer, les laboratoires effectuent des mesures aux points de contact direct, comme la tête, le torse ou les membres, l'unité étant le watt par kilogramme (W/kg).

Au Vietnam, la norme technique nationale n'impose pas de limite de DAS pour l'ensemble du corps, mais fixe cette limite à 2 W/kg pour la tête et le torse (calculée en moyenne pour 10 g de tissu) et à 4 W/kg pour les membres (bras et jambes). La plage de mesure du DAS s'étend de 30 MHz à 6 GHz, couvrant la plupart des technologies radio actuelles.

Selon un représentant du Centre technique du Département des radiofréquences, la mesure du DAS est complexe et exige un temps de test important ; les entreprises doivent donc planifier de manière proactive. Le Vietnam compte actuellement cinq laboratoires d'essais répondant aux exigences de la nouvelle norme en matière de mesure du DAS, grâce à des systèmes de mesure modernes tels que des robots et des capteurs de champ électromagnétique ou la technologie des matrices de capteurs. Le centre collabore également avec les laboratoires pour optimiser le processus, réduire le nombre de tests grâce à l'analyse de la conception et de la technologie de transmission, et ainsi raccourcir le temps de mesure tout en préservant la fiabilité.

Les représentants dudit département ont également souligné que toutes les parties prenantes, des fabricants et organismes d'essais aux agences de gestion étatiques, doivent collaborer étroitement afin que la mise en œuvre de la norme à compter du 1er juillet n'affecte pas le lancement des smartphones sur le marché. Par ailleurs, l'agence de gestion envisagera la reconnaissance des laboratoires étrangers dans le cadre du mécanisme d'accord de reconnaissance mutuelle (ARM) afin de minimiser le risque de surcharge des essais nationaux.

Photo : CTV/CVN

L'existence de normes DAS est considérée comme un progrès en matière de contrôle de la sécurité des rayonnements radioélectriques, contribuant à améliorer la qualité des produits pour les utilisateurs. Auparavant, la plupart des smartphones au Vietnam respectaient les normes de sécurité internationales, mais les mesures de contrôle n'étaient pas normalisées ni rendues obligatoires en termes de synchronisation.

Selon le Centre technique, de nombreux pays et régions développés à travers le monde ont établi des normes DAS afin de contrôler les niveaux d'exposition aux ondes radio, notamment pour les appareils utilisés près du corps tels que les smartphones ou les talkies-walkies. Dans la région de l'ASEAN, 9 pays sur 10 ont mis en œuvre cette gestion de l'indice.

"La norme DAS vietnamienne a été élaborée conformément aux pratiques internationales, appliquant des limites d'exposition conformes aux recommandations et des méthodes de mesure conformes aux normes internationales", a déclaré un représentant du centre.

Outre la norme DAS (QCVN 134:2024/BTTTT), les entreprises sont également tenues de respecter la norme relative à la compatibilité électromagnétique des terminaux et des équipements auxiliaires des systèmes de communication mobile (QCVN 86:2025/BKHCN).

Nguyên Tùng/CVN