Japon : une ville veut limiter à deux heures l'utilisation des smartphones

Pas plus de deux heures d'écran par jour : une municipalité japonaise a annoncé cette semaine souhaiter limiter l'utilisation des téléphones portables hors du temps de travail ou d'étude.

Cette limite, qui sera recommandée pour tous les habitants de la ville de Toyoake, dans le Centre du Japon, ne sera pas contraignante et ne fera l'objet d'aucune pénalité en cas de dépassement, selon la version actuelle du projet porté par la mairie.

Cette proposition vise "à empêcher l'utilisation excessives d'appareils provoquant des problèmes de santé physique et mentale (...) notamment des troubles du sommeil", a défendu le maire Masafumi Koki dans un communiqué diffusé le 22 août.

Le texte invite aussi les élèves des écoles élémentaires à ne pas toucher à leur smartphone après 21h00, et après 22h00 pour leurs camarades des classes supérieures.

La mesure a suscité l'opposition sur les réseaux sociaux, certains internautes mettant en avant son caractère irréaliste.

"Je comprends leur intention, mais une limite de deux heures est impossible", écrit ainsi un utilisateur sur le réseau social X. "En deux heures, je ne peux même pas lire un livre ou regarder un film" sur mon téléphone, se plaint un autre internaute. D'autres ont affirmé qu'une telle décision devait revenir aux familles, et à elles seules.

Face au tollé, le maire a tenu le 22 août à préciser que cette limite de deux heures n'était pas obligatoire, et que le texte soulignait "que les téléphones portables (étaient) utiles et indispensables" au quotidien.

La mesure doit être examinée la semaine prochaine. En cas d'adoption, elle entrera en vigueur en octobre.

En 2020, la région de Kagawa, dans l'Ouest du pays, avait pris une décision inédite en appelant les enfants à ne pas passer plus d'une heure par jour sur les jeux vidéo pendant la semaine, et pas plus d'une heure et demie le week-end. Elle encourageait aussi à interdire aux enfants de 12 à 15 ans d'utiliser leurs smartphones après 21h00 - et après 22h00 pour les adolescents de 15 à 18 ans.

Les jeunes Japonais passent en moyenne un peu plus de cinq heures par jour sur internet pendant la semaine, selon une étude publiée en mars par l'Agence des enfants et des familles, un organisme public.

