Le bilan du séisme de magnitude 7,8 aux Philippines s'alourdit

Les autorités philippines ont actualisé le 10 juin le bilan des victimes et des dégâts suite au séisme de magnitude 7,8 qui a frappé le Sud du pays le 8 juin. Le nombre de morts s'élève désormais à 46.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le séisme de magnitude 7,8, survenu au large des côtes de Mindanao le 8 juin, a provoqué l'effondrement de bâtiments, des glissements de terrain et déclenché des alertes au tsunami sur une grande partie de l'île.

Selon Rafaelito Alejandro, responsable de la protection civile, la plupart des décès confirmés proviennent de la province de Davao Occidental, de nombreuses victimes ayant péri dans des glissements de terrain ou des effondrements de bâtiments.

Par ailleurs, 17 personnes sont portées disparues et 487 autres ont été blessées.

D'après le Conseil national philippin de gestion et de réduction des risques de catastrophes (NDRRMC), le séisme a endommagé environ 238 infrastructures, dont des hôpitaux, des écoles et des ponts, ainsi que près de 3.000 habitations.

La catastrophe a touché plus de 33.000 foyers, soit environ 150.000 personnes, et plus de 41.000 habitants ont dû être évacués.

Des répliques continuent de secouer une grande partie de Mindanao et plusieurs régions du centre des Philippines. Plus de 1 700 secousses ont été enregistrées depuis le séisme principal.

Malgré l’activité sismique persistante, les secouristes restent déployés dans les zones les plus touchées, notamment dans les provinces de Sarangani et de Cotabato Sud, où les opérations de recherche et de sauvetage sont intensifiées.

L’Institut philippin de volcanologie et de sismologie a qualifié ce séisme de plus puissant à avoir frappé le pays depuis une cinquantaine d’années.

Les Philippines se situent sur la Ceinture de feu du Pacifique, l’une des régions les plus sismiques du monde. En 1976, un séisme de magnitude 8,1 survenu dans la fosse de Cotabato a déclenché un tsunami dévastateur qui a fait environ 8.000 victimes.

VNA/CVN