Canicules en Europe : plus de 200.000 morts en quatre ans

Plus de 200.000 personnes ont perdu la vie en Europe à la suite des vagues de chaleur extrême au cours des quatre dernières années, a indiqué jeudi 11 juin l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui alerte sur ce phénomène récurrent dû au changement climatique.

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Photo : OMS/VNA/CVN

"Les vagues de chaleur ne sont plus des anomalies météorologiques exceptionnelles", a fait savoir l'OMS, lors du lancement à Berlin de nouvelles orientations de l'Organisation destinées à protéger des vies face à ce phénomène.

Dans l'Union européenne et "les pays qui lui sont associés", le directeur régional de l'OMS pour l'Europe, Hans Henri Kluge, a affirmé que "la plupart de ces décès étaient entièrement évitables", ajoutant que de plus, "des millions d'autres personnes" sont "affectées physiquement et mentalement".

Le continent européen se réchauffe beaucoup plus vite que n'importe quel autre, a souligné l'OMS, évoquant dans ce contexte les décès prématurés dus à des vagues de canicules en Italie, Espagne, Grèce.

Elle a relevé à ce propos que "la chaleur est un tueur silencieux, mais elle n'est pas une fatalité", appelant les pays européens à suivre ses recommandations pour faire face au changement climatique.

APS/VNA/CVN