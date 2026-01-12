Après les échecs de jeunesse, les pendentifs IA sont de retour, pour conquérir l'après-smartphone

>> Résolution 57 : FPT exporte son premier lot de puces de puissance au Japon
>> CES : l'IA peut maintenant être votre barista, votre parfumeur ou un partenaire de tennis
|L'IA embarquée dans des pendentifs, bagues ou lunettes connectées a constitué une tendance du salon CES de Las Vegas du 6 au 9 janvier.
|Photo : AFP/VNA/CVN
À Las Vegas, le CES a confirmé cet engouement renaissant, moins de deux ans après l’échec de la broche IA de Humane. Lenovo y a notamment dévoilé un prototype de pendentif Motorola, capable de piloter à la voix un assistant IA sans recourir à un écran, en captant sons et images depuis la poitrine.
Si ces objets suscitent toujours des réticences sociétales, l’industrie mise sur les progrès technologiques récents : IA vocale plus fluide, puces plus performantes et traitement local des données. De grands acteurs s’y engagent désormais, d’Amazon à Meta, tandis qu’OpenAI préparerait son propre objet connecté d’ici 2027.
Les usages varient : boîtier de productivité chez Bee, bague dédiée à la prise de notes chez Vocci, médaillon-compagnon anti-fatigue des écrans chez iBuddi. Pour les analystes, ces dispositifs ne remplaceront pas le smartphone à court terme, trop pratique par son écran tactile, mais inaugureront une longue phase de cohabitation.
Reste la question de la vie privée : à mesure que la surveillance devient omniprésente, les attentes des utilisateurs évoluent, sans pour autant disparaître.
