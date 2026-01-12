Après les échecs de jeunesse, les pendentifs IA sont de retour, pour conquérir l'après-smartphone

L’IA embarquée dans des pendentifs, broches ou autres objets portés sur le corps fait son retour, après des débuts marqués par des échecs retentissants. Ces dispositifs, équipés de microphones et parfois de caméras, s’ajoutent aux bagues, montres ou lunettes connectées dans la course à un avenir post-smartphone, avec moins d’écrans.

Photo : AFP/VNA/CVN

À Las Vegas, le CES a confirmé cet engouement renaissant, moins de deux ans après l’échec de la broche IA de Humane. Lenovo y a notamment dévoilé un prototype de pendentif Motorola, capable de piloter à la voix un assistant IA sans recourir à un écran, en captant sons et images depuis la poitrine.

Si ces objets suscitent toujours des réticences sociétales, l’industrie mise sur les progrès technologiques récents : IA vocale plus fluide, puces plus performantes et traitement local des données. De grands acteurs s’y engagent désormais, d’Amazon à Meta, tandis qu’OpenAI préparerait son propre objet connecté d’ici 2027.

Les usages varient : boîtier de productivité chez Bee, bague dédiée à la prise de notes chez Vocci, médaillon-compagnon anti-fatigue des écrans chez iBuddi. Pour les analystes, ces dispositifs ne remplaceront pas le smartphone à court terme, trop pratique par son écran tactile, mais inaugureront une longue phase de cohabitation.

Reste la question de la vie privée : à mesure que la surveillance devient omniprésente, les attentes des utilisateurs évoluent, sans pour autant disparaître.

AFP/VNA/CVN