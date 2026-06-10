La NASA dévoile l'équipage de quatre personnes de la mission Artemis III

La NASA a dévoilé mardi 9 juin l'équipage de quatre personnes de sa mission Artemis III, qui comprendra trois astronautes américains et un astronaute italien.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'équipage comprend les astronautes de la NASA Randy Bresnik, qui sera commandant, Andre Douglas et Frank Rubio, qui seront spécialistes de mission, ainsi que l'astronaute de l'Agence spatiale européenne Luca Parmitano, qui sera pilote.

Un autre astronaute de la NASA, Bob Hines, a été désigné comme membre de l'équipage de réserve et s'entraînera aux côtés de l'équipage principal.

Artemis III doit effectuer une série de tests complexes en orbite terrestre en 2027, essentiels pour Artemis IV, la première mission habitée qui doit se poser à proximité du pôle Sud lunaire en 2028.

Au cours de la mission, la fusée Space Launch System de la NASA lancera le vaisseau spatial Orion et son équipage depuis le Centre spatial Kennedy de la NASA, en Floride (États-Unis), vers l'orbite terrestre basse.

Après les vérifications des systèmes d'Orion, le vaisseau spatial démontrera, pour la première fois, ses capacités de rendez-vous et d'amarrage avec des versions d'essai de l'un ou des deux systèmes d'atterrissage commerciaux américains développés par Blue Origin et SpaceX, selon la NASA.

Xinhua/VNA/CVN