Printemps de la compassion : partager les fêtes du Têt à l’hôpital de Gia Dinh

Assise dans son fauteuil roulant, Nguyên Thi Tâm (originaire de la province de Gia Lai) était très touchée par les soins attentionnés et les traitements de beauté prodigués par le personnel médical directement dans l'enceinte de l'hôpital, à l'approche du Têt vietnamien traditionnel, Nouvel An lunaire 2026.

Photo : CTV/CVN

Récemment, l'hôpital populaire de Gia Dinh (Hô Chi Minh-Ville) a organisé le programme "Printemps de la compassion - Partager les fêtes du Têt", apportant un peu de réconfort aux patients hospitalisés et aux personnes en difficulté.

Cette activité était destinée à 150 patients hospitalisés et à 50 personnes en difficulté résidant dans le quartier de Gia Dinh. Chaque participant a reçu un panier pour faire ses courses du Têt et a pu parcourir 15 stands proposant plus de 20 produits de première nécessité.

De nombreuses activités solidaires ont été organisées pour le bien-être des patients de l'hôpital populaire Gia Dinh. Outre le shopping, les participants ont également pu profiter de trois ateliers : un atelier de jeux, un atelier d'art et surtout un atelier beauté proposant des coupes et des shampoings gratuits.

En fauteuil roulant, Nguyên Thi Tâm a quitté Gia Lai pour se rendre à Hô Chi Minh-Ville afin d’y recevoir des soins, et elle devra y rester quelque temps. À cette occasion, des bénévoles lui ont offert un shampoing et une coupe de cheveux dans l'enceinte même de l'hôpital.

Photo : CTV/CVN

"À l'approche du Têt, je trouve cet endroit très chaleureux et accueillant car l'hôpital prend soin de moi. Cette année est particulière ; je devrai peut-être être soignée pendant tout le Têt et je ne pourrai donc pas profiter de l'ambiance festive chez moi. Cette fois-ci, c'est comme si, avec les autres patients, nous avions la chance de célébrer le Têt en avance", a confié Mme Tâm, émue.

De même, Trân Bich Thuy (résidant à Hô Chi Minh-Ville) a également exprimé sa surprise : "Le Têt approchant, je ne sais toujours pas quand je pourrai rentrer chez moi. Aujourd’hui, l’hôpital a organisé un soin esthétique, alors j’ai décidé de me faire couper les cheveux. Auparavant, j’avais aussi prévu de me faire une beauté, mais à cause de ma maladie, je n’ai pas pu".

Photo : CTV/CVN

Mme Thuy a ajouté qu’outre cette activité, l’hôpital propose également de nombreuses autres initiatives pour prendre soin des patients les plus démunis, ce qu’elle apprécie beaucoup.

Le Dr. Vo Hông Minh Công, directeur adjoint de l’hôpital populaire de Gia Dinh, a déclaré que par le biais d’actions concrètes et humaines, l’hôpital espère diffuser un esprit de partage et de compassion au sein de la communauté. L’hôpital souhaite notamment que les patients venant se faire soigner puissent ressentir l’atmosphère festive du Têt, en particulier ceux qui suivent un traitement de longue durée et ne peuvent pas rentrer chez eux pendant cette période.

"Grâce à cela, nous espérons apporter de la joie et une ambiance positive, aider les patients à oublier temporairement leur maladie et à vivre pleinement l'esprit du printemps", a déclaré la direction de l'hôpital.

Tu Linh/CVN