Pour réaliser l'objectif d'une vitesse d'accès Internet supérieure à 1 Gbps

Le Vietnam vise à disposer d'ici 2030 d'une infrastructure technologique numérique moderne et avancée, dotée d'une très grande capacité et d'une très large bande passante, comparable à celle des pays les plus avancés. Il s’agit d'un des objectifs de la résolution N°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Politburo sur les avancées en matière de développement scientifique et technologique, d'innovation et de transformation numérique nationale.

Photo : VNA/CVN

Conformément à la résolution visant à garantir à 100% des utilisateurs un accès à Internet à des débits supérieurs à 1 Gbit/s d'ici 2030, la société Viettel Telecom relevant du groupe de l'industrie militaire et des télécommunications (Viettel) a récemment lancé un nouveau forfait Internet basé sur la technologie XGSPON, baptisé GIGA.

Avec le slogan "Une vitesse exceptionnelle pour une expérience optimale", Viettel GIGA offre des débits minimums de 1 Gbit/s. Grâce à la technologie de transmission XGSPON (une technologie avancée utilisant des fibres optiques qui permet des débits plus rapides atteignant jusqu'à 10 Gbit/s).

Viettel GIGA assure une connexion fluide même lorsque de nombreux appareils sont connectés simultanément. Il répond ainsi aux besoins de streaming en direct stable, de jeux en ligne et en cloud gaming, de divertissement, de visionnage de films sur plusieurs appareils, de téléchargement et de sauvegarde de données à haut débit, de gestion de caméras de sécurité et d'un écosystème domotique intégré.

À cette occasion, Viettel Telecom encourage également le remplacement des anciens équipements du Wi-Fi par ceux de Wi-Fi 6 afin d'améliorer la vitesse, la couverture et la stabilité du réseau lors de la connexion simultanée de plusieurs appareils. En 2026, Viettel déploiera le Wi-Fi 7, se préparant ainsi à l'ère de la connectivité illimitée.

Hoàng Trung Thành, directeur général de Viettel Telecom, a indiqué que cette société développe l'infrastructure de l’Internet haut débit conformément à la résolution N° 57-NQ-TW, en mettant en œuvre des actions concrètes : la construction d'un réseau de fibre optique de plus de 500.000 km, couvrant 100% des hameaux sur le territoire vietnamien, la proposition proactive d'offres haut débit aux familles, foyers commerçants et entreprises, tant en zones urbaines que rurales ; le déploiement de la technologie de fibre optique XGSPON de nouvelle génération permettra d'atteindre un débit symétrique de 10 Gbit/s en téléchargement et 10 Gbit/s en envoi, créant une "autoroute des données" pour les applications futures telles que les villes intelligentes, la télémédecine et l'éducation numérique.

Expansion de la capacité internationale

Photo : VNA/CVN

Actuellement, Viettel exploite 5 lignes de câbles sous-marins à fibre optique internationaux, assurant environ 65% de la capacité de connexion internationale du Vietnam. Ce groupe ambitionne de participer au déploiement d'au moins 5 nouvelles lignes de câbles d'ici 2030. Parmi ces liaisons, la ligne Vietnam - Singapour, opérée à 100% par Viettel, devrait être mise en service en 2028.

Selon Ookla, l'entreprise à l'origine de l'outil de mesure Speedtest, les investissements de Viettel dans les réseaux de fibre optique nationaux et internationaux figurent l'une des motivations pour augmenter les débits et la bande passante de l'Internet fixe au Vietnam.

Le Vietnam dans le top 10 mondial pour la vitesse de l'Internet fixe

Concernant l'Internet fixe, le Vietnam occupe désormais la 10e place mondiale pour la vitesse.

À noter qu’en août 2025, le réseau internet fixe du Vietnam a atteint 261,8 Mbps, se classant 10e au classement mondial pour la première fois, dépassant largement le 33e classement annoncé en mars 2025. Ce résultat est presque aussi bon que celui de la Thaïlande (262,42 Mbps, 9e place) et supérieur à celui de nombreux pays comme la Suisse, le Danemark et la Chine. Il s’agit du meilleur classement du Vietnam depuis la création de l'indice Speedtest Global Index en 2017. Cette performance correspond également à la vitesse médiane la plus élevée enregistrée dans le pays depuis son raccordement au réseau mondial en 1997.

Viettel se distingue avec une vitesse de 272,9 Mbps (supérieure à celle du 8e pays mondial, l'Islande). Ainsi, la vitesse Internet de Viettel a connu une forte augmentation de 58% depuis début 2025, contribuant largement à la progression du Vietnam dans le classement des pays offrant Internet.

Linh Tu/CVN