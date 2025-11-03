Forum de la technologie ouverte 2025

Pour maîtriser l’avenir numérique, le Vietnam doit maîtriser l’intelligence artificielle (IA). Pour y parvenir, la voie la plus rapide passe par la technologie ouverte, avec des données partagées en toute sécurité, une infrastructure informatique nationale et une communauté collaborative et innovante.

>> Remise des prix honorant de jeunes et étudiantes en sciences et technologies

>> Le Vietnam s’inspire des modèles britanniques d’innovation et de transformation numérique

>> Les startups vertes peinent à rivaliser

Photo: CTV/CVN

C’est le message principal du Forum de la technologie ouverte 2025, organisé le 3 novembre à Hanoï par le ministère des Sciences et des Technologies.

Sous le thème "L’IA avec la technologie ouverte et le code source ouvert", le forum vise à rapprocher les institutions publiques, les chercheurs, les entreprises et les experts afin de partager visions, expériences et solutions. L’objectif est de faire de l’IA et de la technologie ouverte un moteur clé de la transformation numérique nationale, au service du développement économique et social du pays.

Le ministre des Sciences et des Technologies, Nguyên Manh Hùng, a souligné que la plus grande des créations est celle de tout un peuple, et qu’une telle créativité ne peut exister que si la technologie est ouverte. La technologie ouverte libère le potentiel créatif de chaque individu.

Il a affirmé que le développement et la maîtrise de la technologie numérique basée sur des standards ouverts ne constituent pas seulement un engagement, mais une stratégie et un programme d’action pour le Vietnam. L’ouverture est la condition pour protéger l’humain, stimuler l’innovation, accélérer le progrès technologique et bâtir une IA souveraine.

Présentant un rapport intitulé "Développer un écosystème d’IA ouverte – une base pour l’autonomie technologique et l’innovation nationale", le directeur de l’Institut national des technologies numériques et de la transformation numérique (NIDiT), Hô Duc Thang, a identifié trois piliers pour l’écosystème d’IA ouverte au Vietnam : une infrastructure de calcul nationale et des centres de données "Make in Vietnam" ; la construction et la normalisation de données ouvertes, notamment en langue vietnamienne ; et la création d’une communauté d’IA ouverte où entreprises, universités, experts et gestionnaires partagent leurs connaissances et modèles.

Selon Viettel Solutions, l’IA souveraine doit être au cœur du développement. Lorsque les données et les processus d’apprentissage des modèles sont gérés à l’intérieur des frontières numériques du pays, le Vietnam peut garantir la sécurité des données citoyennes et déployer des applications d’IA à grande échelle dans l’administration, la santé, les transports, la finance et les villes intelligentes.

Les participants ont convenu que, pour un développement durable de l’IA ouverte, le Vietnam doit bâtir une alliance à quatre piliers : l’État (politiques et infrastructures), les entreprises (leadership technologique), les universités (formation et recherche) et la communauté (connaissance ouverte).

Le ministère des Sciences et des Technologies jouera un rôle moteur dans la mise en place du cadre juridique pour l’IA ouverte, avec une Loi sur l’intelligence artificielle, des espaces d’expérimentation souples, des investissements dans l’infrastructure nationale de calcul et une réforme des marchés publics afin de créer des opportunités concrètes pour les solutions vietnamiennes d’IA.

VNA/CVN