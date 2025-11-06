Relier le Vietnam au réseau mondial de l’innovation

Le Vietnam Innovation Summit 2025 (VIS 2025) a débuté ce jeudi 6 novembre à Hô Chi Minh-Ville, sur le thème "Créer des passerelles pour favoriser l’innovation et le développement". Cet événement majeur est co-organisé par le Département municipal des sciences et des technologies, InnoLab Asia et le magazine Doanh Nhân Sài Gòn (Entrepreneurs de Saïgon).

>> Entre innovation pédagogique et ouverture interculturelle

>> XIVe Congrès national du Parti : transformer le modèle de croissance pour une nouvelle percée

>> Lancement du programme UniVentures pour promouvoir les start-up universitaires





Photo : VNA/CVN

Le VIS 2025 sert de carrefour stratégique, réunissant une large communauté d'acteurs de l'innovation, incluant des experts, startups, entreprises, fonds d’investissement ainsi que des instituts de recherche nationaux et internationaux.

Selon Lâm Dinh Thang, directeur dudit Département, la stratégie de développement pour 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045, identifie la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme l’un des piliers du nouveau modèle de croissance, aux côtés de l’économie numérique, circulaire et verte. La ville s’efforce de bâtir un écosystème d’innovation complet, soutenant à la fois les idées, les entreprises et des politiques flexibles.

Ho Chi Minh-Ville projette de créer un centre d’innovation et de startups d’envergure internationale, combinant investissements publics et privés. Trois priorités sont fixées : les politiques, les infrastructures et les ressources humaines. La ville continue de consacrer d’importantes ressources à l’investissement dans les infrastructures scientifiques et technologiques, à l’innovation et à la transformation numérique, comme en témoigne le bâtiment SIHUB, destiné à favoriser l’écosystème des start-ups innovantes. Elle prévoit également la création de plusieurs nouveaux centres d’innovation dans un avenir proche.

Pour Huynh Công Thang, président-directeur général d’InnoLab Asia, le sommet a un objectif clair : relier les autorités, les entreprises, les chercheurs et les investisseurs. L'ambition est de bâtir un écosystème d’innovation ouverte et d’intensifier la coopération entre le Vietnam et le réseau mondial de l’innovation.

Le Vietnam Innovation Summit 2025 (VIS 2025) est conçu comme un forum international annuel essentiel, servant de passerelle mondiale. Il apporte au Vietnam des ressources, des connaissances et des opportunités de coopération issues des écosystèmes d’innovation les plus avancés du monde. Simultanément, il met en lumière le potentiel et les initiatives vietnamiennes auprès de la région et de la communauté internationale.

VNA/CVN