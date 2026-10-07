Spotify étend son offre de livres audio à plus de 180 pays

Le géant du streaming Spotify a annoncé mercredi 7 octobre étendre son offre d'écoute de livres audio à plus de 180 pays, contre 22 actuellement, le format suscitant de plus en plus d'engouement.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Selon les derniers chiffres du groupe suédois, le nombre d'auditeurs mensuels de livres audio sur la plateforme a augmenté de près de 40% sur un an, tandis que le volume d'heures écoutées a progressé de plus de 30%.

À l'occasion de la Foire du livre de Francfort, Spotify a donc annoncé une nouvelle étape dans le développement de cette offre.

"Les livres audio seront disponibles dans plus de 180 marchés d'ici à la fin de l'année 2026, contre 22 aujourd'hui", a-t-il précisé dans un communiqué. Contacté par l'AFP, Spotify a indiqué que ces marchés correspondaient à des pays.

Les utilisateurs auront ainsi accès à plus de 350.000 titres, avec des catalogues dans plus de 120 langues, notamment en espagnol, portugais, italien et polonais.

Le groupe va par ailleurs "enrichir" sa fonctionnalité "Page Match", qui permet de passer facilement d'un livre papier ou numérique à sa version audio.

En scannant le code ISBN d'un ouvrage, les utilisateurs pourront retrouver leur progression grâce au numéro de page. Lancée en février, cette fonctionnalité a déjà été utilisée par plus d'un million d'utilisateurs, selon Spotify.

En juin 2022, le géant du streaming avait présenté le livre audio comme l'un des axes majeurs de son développement. Quelques mois plus tard, il avait lancé son offre aux États-Unis, proposant à l'achat environ 300.000 titres.

Aujourd'hui, Spotify dit proposer plus de 800.000 livres audio, issus de près de 300 maisons d'édition et de plus de 50.000 auteurs.

Autre exemple de la popularité grandissante de ce format : en France, la sortie du film de Christopher Nolan a fait bondir de 752% les heures d'écoute quotidiennes de l'Odyssée.

AFP/VNA/CVN