Vietnam - États-Unis : les négociations commerciales touchent à leur terme

Concernant l’avancement des négociations sur l’Accord commercial réciproque équitable et équilibré entre le Vietnam et les États-Unis, ainsi que les répercussions de cet accord sur le commerce bilatéral, Ngo Chung Khanh, chef adjoint du Département du développement des marchés extérieurs et du Commerce multilatéral du ministère de l’Industrie et du Commerce, a indiqué que depuis avril 2025, le Vietnam et les États-Unis avaient tenu sept cycles de négociations officielles, ainsi que de nombreuses séances de travail au niveau ministériel et technique.

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Lors de la conférence de presse périodique du troisième trimestre du ministère de l’Industrie et du Commerce, organisée dans l’après-midi du 7 octobre à Hanoï, Ngô Chung Khanh a déclaré que les deux parties avaient pour l’essentiel achevé les négociations sur la quasi-totalité des questions.

Il ne reste qu’un petit nombre de points nécessitant encore des échanges et des clarifications sur le plan technique. Les deux parties s’orientent ainsi vers l’achèvement de l’ensemble du processus de négociation, afin que l’accord puisse être signé et mis en œuvre dans les meilleurs délais.

Photo : VNA/CVN

Concernant les répercussions sur le commerce entre le Vietnam et les États-Unis après la signature de l’accord, Ngô Chung Khanh a souligné que les États-Unis étaient un partenaire commercial majeur du Vietnam et revêtaient une importance de premier plan pour les exportations vietnamiennes. Ainsi, la conclusion d’un accord commercial entre les deux pays contribuerait à garantir un cadre commercial stable et équilibré, favorisant un développement durable et ouvrant de nouvelles perspectives à une coopération plus étroite entre les deux pays.

VNA/CVN