Vietnam - États-Unis : les négociations commerciales touchent à leur terme

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Lors de la conférence de presse périodique du troisième trimestre du ministère de l’Industrie et du Commerce, organisée dans l’après-midi du 7 octobre à Hanoï, Ngô Chung Khanh a déclaré que les deux parties avaient pour l’essentiel achevé les négociations sur la quasi-totalité des questions.
Il ne reste qu’un petit nombre de points nécessitant encore des échanges et des clarifications sur le plan technique. Les deux parties s’orientent ainsi vers l’achèvement de l’ensemble du processus de négociation, afin que l’accord puisse être signé et mis en œuvre dans les meilleurs délais.
|La conférence de presse périodique du troisième trimestre du ministère de l’Industrie et du Commerce a tenu le 7 octobre à Hnaoï.
|Photo : VNA/CVN
Concernant les répercussions sur le commerce entre le Vietnam et les États-Unis après la signature de l’accord, Ngô Chung Khanh a souligné que les États-Unis étaient un partenaire commercial majeur du Vietnam et revêtaient une importance de premier plan pour les exportations vietnamiennes. Ainsi, la conclusion d’un accord commercial entre les deux pays contribuerait à garantir un cadre commercial stable et équilibré, favorisant un développement durable et ouvrant de nouvelles perspectives à une coopération plus étroite entre les deux pays.
VNA/CVN