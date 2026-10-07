La plateforme coLoan mise sur la finance verte

À Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, une nouvelle plateforme entend faciliter l’accès des femmes conductrices et livreuses aux véhicules électriques. À la clé, des conditions de financement adaptées, de nouvelles possibilités de revenus et un accès progressif au crédit.

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Photo : TN/CVN

Le groupe Delta West et plusieurs partenaires ont lancé, le 2 octobre à Hanoï, coLoan, une plateforme de finance à impact destinée à favoriser des moyens de subsistance durables et à accompagner l’adaptation au changement climatique.

L’initiative est déployée dans le cadre d’EmPower II, un programme conjoint d’ONU Femmes et du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE).

Dans un premier temps, le dispositif s’adresse aux femmes exerçant dans la livraison et le transport de passagers à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville. Il leur propose un accès facilité aux véhicules électriques, avec l’objectif de leur permettre d’en devenir propriétaires. À terme, le modèle pourrait être étendu à l’ensemble du pays, puis à d’autres marchés.

CoLoan rassemble plusieurs acteurs de la finance, de l’industrie automobile et de la mobilité. Parmi eux figurent Shinhan Finance, FE Credit et VietCredit, les constructeurs VinFast, Selex Motors et Dat Bike, ainsi que les plateformes Grab et Green SM.

Le dispositif repose sur une mise en commun des compétences et des risques. Les établissements financiers participent au partage du risque de crédit, les fabricants contribuent à rendre les véhicules plus abordables, tandis que les plateformes de mobilité offrent des débouchés professionnels et des données d’activité. Ces dernières peuvent notamment faciliter le suivi des remboursements et la constitution d’un historique de crédit.

Faciliter l’accès au crédit

Selon les estimations des partenaires du programme, le remplacement d’un véhicule à essence par un modèle électrique pourrait réduire de plus de 60% les dépenses énergétiques et augmenter d’environ 8% le revenu net. Le remboursement régulier des échéances permettrait également aux conductrices de se constituer progressivement un historique de crédit.

L’enjeu dépasse toutefois le seul secteur de la mobilité. Au Vietnam, les entreprises dirigées par des femmes restent largement concentrées dans le segment des très petites et petites entreprises. Selon une étude d’ONU Femmes, elles représentent 93,2% de ces structures, tandis que 79,2% exercent dans les services.

L’organisation souligne par ailleurs que l’accès limité aux ressources constitue l’un des principaux obstacles à leur développement.

Photo : TN/CVN

"Des millions de femmes à travers le Vietnam disposent d’un revenu stable grâce au transport de passagers et à la livraison. Pourtant, les organismes prêteurs les considèrent encore comme insuffisamment éligibles au crédit, faute d’historique", a déclaré Zhengzheng Qu, responsable du programme Changement climatique au PNUE.

C’est précisément sur cette difficulté que coLoan entend intervenir, en rapprochant institutions financières, constructeurs de véhicules électriques et plateformes de mobilité.

Le mécanisme prévoit notamment un apport initial nul, des remboursements à partir d’environ 40.000 dôngs par jour et une durée pouvant aller jusqu’à 24 mois. Pour sa première phase, le programme vise à mobiliser quelque 50 milliards de dôngs, soit environ 2 millions de dollars, de financements verts à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville. L’objectif affiché est également d’éviter près de 5.000 tonnes de CO₂ par an.

Au-delà du prêt

Pour Hà Lan Anh, directrice du groupe Delta West, l’ambition du projet ne se limite pas à faciliter l’achat d’un véhicule.

Les bénéficiaires doivent également pouvoir acquérir des connaissances pratiques en matière de gestion et de finances, afin de mieux maîtriser leurs choix économiques et de gagner progressivement en autonomie.

"Le véhicule électrique devient alors un actif générateur de revenus, permettant à la femme de construire progressivement son indépendance économique", a-t-elle souligné.

Pour Grab Vietnam, cette approche répond à une difficulté concrète rencontrée par les conductrices. Selon Dang Thuy Trang, directrice des affaires extérieures de l’entreprise, leur nombre augmente sur la plateforme, mais leur passage à l’électrique peut être plus difficile à mettre en œuvre en raison de la nécessité de concilier activité professionnelle et responsabilités familiales.

"Devant à la fois assurer leurs moyens de subsistance et assumer leurs responsabilités familiales, les femmes partenaires sont souvent celles qui rencontrent le plus de difficultés dans cette transition", a-t-elle expliqué, estimant que coLoan pourrait leur apporter une solution adaptée.

Concilier transition et revenus

Pour Green SM, le passage à des véhicules moins polluants ne peut être dissocié de la question des revenus. Trân Thanh Thuy, directrice générale adjointe chargée des opérations deux-roues et de la livraison à l’échelle mondiale, souligne que les trois années d’expérience de l’entreprise ont confirmé la nécessité d’associer évolution des modes de transport et stabilité économique des conducteurs.

"Le succès de notre participation ne se mesurera pas seulement au nombre de véhicules ou à la croissance, mais aussi au fait que davantage de femmes puissent intégrer ce secteur, générer des revenus et bénéficier directement de la transition verte", a-t-elle déclaré.

Le secteur financier entend lui aussi contribuer à réduire les obstacles à l’accès au crédit. Park Jeong Song, directeur du groupe Commercial de Shinhan Finance, rappelle que les femmes travaillant dans la mobilité jouent un rôle croissant dans l’économie vietnamienne, tout en restant souvent éloignées des circuits traditionnels de financement.

Pour lui, coLoan doit leur permettre de disposer d’un outil financier mieux adapté à leur situation, de développer leur capacité à générer des revenus et de construire progressivement leur historique de crédit, tout en participant à la transformation du secteur des transports.

Thao Nguyên/CVN