Vietnam - Laos : porter le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars

Forts de plus de 60 ans de relations commerciales et d’une coopération étroitement liée entre les deux pays, le Vietnam et le Laos disposent encore d’importantes marges de développement dans le commerce et l’investissement. La première visite officielle du Premier ministre Lê Minh Hung au Laos devrait contribuer à définir de nouvelles orientations pour leur coopération économique dans la nouvelle période.

>> Le Vietnam et le Laos s’unissent pour approfondir leur coopération bilatérale

>> Vietnam - Laos : quatre axes pour concrétiser les "liens stratégiques" entre les deux pays

>> Le Vietnam et le Laos renforcent leur interconnexion stratégique

>> Le Premier ministre Le Minh Hung atttendu au Laos et au Cambodge

Ces dernières années, les relations économiques et commerciales bilatérales ont maintenu une dynamique positive. Entre 2021 et 2025, les échanges commerciaux ont progressé en moyenne de plus de 20% par an. La structure des échanges évolue également, avec une part croissante des produits industriels, des produits chimiques, des matières premières, des machines et équipements, qui prennent progressivement le relais des produits agricoles et des carburants, renforçant ainsi la complémentarité et la durabilité de la coopération.

Photo: VNA/CVN

Les deux pays ont parallèlement élaboré plusieurs cadres juridiques destinés à faciliter le commerce et la connectivité économique, notamment l’Accord sur le commerce frontalier de 2015 et l’Accord commercial bilatéral signé le 8 avril 2024, entré en vigueur le 24 février 2025. Le 28 août 2026, les deux ministères de l’Industrie et du Commerce ont également signé un procès-verbal de réexamen en vue de proposer des modifications à l’Accord de Hanoï de 2007 sur la facilitation du passage des personnes, des véhicules et des marchandises aux quatre postes-frontières internationaux, avec l’objectif d’achever ce processus en 2027.

En 2025, les échanges bilatéraux ont atteint 2,9 milliards de dollars. Sur les neuf premiers mois de 2026, ils ont dépassé 1,6 milliard de dollars malgré les incertitudes géopolitiques mondiales. Le Vietnam exporte notamment vers le Laos des carburants, du fer et de l’acier, des machines et équipements, des moyens de transport et des biens de consommation. Le Laos fournit de son côté au Vietnam des matières premières, des produits agricoles et des ressources minières, ainsi que de l’électricité.

Selon la conseillère commerciale du Vietnam au Laos, Tran Thi Tu Anh, la mise en œuvre du mémorandum sur le développement et la connectivité des infrastructures commerciales frontalières, ainsi que l’amélioration des mécanismes aux postes-frontières, ont contribué à réduire les délais de dédouanement et les coûts logistiques. Parallèlement, les entreprises des deux pays s’impliquent davantage dans leur coopération, qui s’étend progressivement du simple commerce de marchandises aux chaînes de production et d’approvisionnement ainsi qu’aux réseaux de distribution sur leurs marchés respectifs. Cette dynamique constitue une base importante pour élargir et approfondir la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et le Laos.

Les investissements vietnamiens au Laos continuent eux aussi de progresser. Avec 435 projets représentant environ 8 milliards de dollars de capitaux enregistrés, le Vietnam se classe au deuxième rang des 53 pays et territoires investisseurs au Laos. Les investissements se concentrent notamment dans l’énergie, l’agriculture, les services et la production destinée à l’exportation.

Les deux pays visent à accélérer la croissance des échanges en 2026, avec l’ambition d’atteindre 10 milliards de dollars en 2030 et au-delà. Pour y parvenir, les deux ministères souhaitent identifier les moteurs de croissance par secteur et par produit, élaborer des plans d’action précis et renforcer le dialogue avec les entreprises.

Les secteurs prioritaires comprennent l’électricité, le charbon, les carburants, les minerais, les matériaux de construction, les machines, les produits chimiques, les produits agricoles et les biens de consommation. Les deux parties entendent également approfondir la coopération énergétique, industrielle et minière, notamment dans la transformation en profondeur des ressources afin d’accroître leur valeur ajoutée.

D’importantes perspectives existent aussi dans les infrastructures, la logistique, l’agriculture de haute technologie, les services et le tourisme. La position du Laos au cœur de la péninsule indochinoise pourrait favoriser son rôle de plateforme de connexion terrestre, tandis que les corridors économiques, la liaison routière Vientiane-Hanoï et l’utilisation des ports vietnamiens, notamment celui de Vung Ang, pourraient renforcer les capacités logistiques bilatérales.

Selon le conseiller économique et commercial du Laos au Vietnam, Sôm Sai Nông Nath, les deux pays pourraient devenir des maillons complémentaires des chaînes régionales de production, d’approvisionnement et de distribution. Le Laos dispose d’atouts en matière de ressources, d’agriculture, d’énergie et de position géographique, tandis que le Vietnam possède des avantages dans la production, la transformation, l’industrie, la distribution et la logistique. Cette complémentarité devrait permettre aux entreprises des deux pays de renforcer leurs chaînes de valeur et d’accéder à des marchés tiers.

VNA/CVN