Hanoï, 72 ans après la libération, renforce son rôle de grand centre économique du pays

Le 10 octobre 1954 a marqué une étape historique pour Hanoï. Après des années de guerre, la capitale devait relancer la production, stabiliser les conditions de vie de la population et poser progressivement les bases de son développement économique et social.

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À partir d’infrastructures et de capacités de production encore limitées, elle a traversé plusieurs phases de développement, avec une accélération notable depuis le processus de Renouveau et l’ouverture à l’économie internationale.

Photo : VNA/CVN

Les anciens quartiers et les petites unités de production ont progressivement laissé place à un espace économique plus vaste, comprenant parcs industriels (PI) et zones urbaines, centres commerciaux, systèmes financier et bancaire, services, logistique et infrastructures de transport reliant la capitale aux localités de sa région comme à l’ensemble du pays. Cette transformation traduit également un changement de modèle, passant d’une économie reposant principalement sur les ressources traditionnelles à une économie urbaine où les services, les technologies, le savoir et l’innovation occupent une place croissante.

En 2026, malgré les incertitudes de l’économie mondiale, Hanoï maintient sa dynamique de croissance, avec une nette accélération au troisième trimestre. Selon les statistiques municipales, le GRDP a progressé de 10,02% au troisième trimestre sur un an, dépassant pour la première fois cette année le seuil de 10%. Sur les neuf premiers mois, sa croissance atteint 8,85%, contre 7,92% à la même période de 2025, pour une valeur aux prix courants proche de 1,295 million de milliards de dôngs (49,84 milliards de dollars).

Les services représentent 67,64% du GRDP, devant l’industrie et la construction avec 20,60%. Sur neuf mois, la valeur ajoutée des services a augmenté de 9,14%, contribuant à hauteur de 6,15 points à la croissance globale. Les transports et l’entreposage ont progressé de 11,94%, les activités financières, bancaires et d’assurance de 10,41%, et le commerce de gros et de détail de 10%.

L’investissement constitue également un important moteur de croissance. Le capital d’investissement réalisé sur le territoire municipal a atteint environ 451.400 milliards de dôngs sur neuf mois, en hausse de 19% sur un an. Les investissements provenant du budget de l’État géré localement se sont élevés à 107.800 milliards de dôngs, soit une progression de 81,2%. Les projets de routes périphériques, de ponts sur le fleuve Rouge, de lignes ferroviaires urbaines, de réseaux de transport et d’ouvrages de lutte contre les inondations contribuent à élargir l’espace de développement de la capitale.

Hanoï a également attiré environ 4,067 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) sur neuf mois, soit 5,9% de plus qu’un an auparavant. Sur ce montant, 2,243 milliards de dollars, soit 55,2%, se concentrent dans les activités professionnelles, scientifiques et technologiques, témoignant de l’évolution du modèle de croissance vers les technologies de pointe, les semi-conducteurs, l’économie numérique et la recherche-développement.

Les exportations ont atteint environ 16,861 milliards de dollars, en hausse de 9,3%, tandis que celles du secteur à capitaux étrangers ont progressé de 17,9%, à 7,742 milliards de dollars. Les ordinateurs, produits électroniques et composants ont généré quelque 2,555 milliards de dollars, en hausse de 21,7%.

Parallèlement, les recettes budgétaires de la capitale ont atteint environ 567.597 milliards de dôngs, soit 87,3% de la prévision annuelle et une hausse de 5,9% sur un an. Ces ressources offrent davantage de possibilités d’investissement dans les infrastructures, la protection sociale, l’éducation, la santé, l’environnement et les services publics.

Pour la prochaine étape, Hanoï devra toutefois trouver de nouveaux moteurs de croissance face aux contraintes foncières, démographiques et infrastructurelles. La productivité du travail, les sciences et technologies, l’innovation, l’économie numérique, l’économie verte et la qualité des ressources humaines seront appelées à jouer un rôle croissant.

Après 72 années de construction et de développement, la capitale entend ainsi transformer les acquis économiques en une meilleure qualité de vie pour ses habitants et poursuivre son ambition d’un développement plus intelligent, plus vert et plus durable. Dans cette perspective, Hanoï entend faire de la science, de la technologie, de l’innovation et des ressources humaines des moteurs essentiels de son développement dans les prochaines décennies.

VNA/CVN