La valeur de la marque nationale du Vietnam bondit de 45%

Dans une interview accordée à la presse en amont de la 10 e cérémonie de reconnaissance des produits labellisés "Marque nationale du Vietnam" (prévue le 16 octobre), le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Luong Hoàng Thai, a présenté les réalisations du Programme de la marque nationale du Vietnam, le rôle de la communauté des affaires ainsi que les projets de développement de la marque.

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Photo : VNA/CVN

La marque nationale du Vietnam a été évaluée à 462,279 milliards de dollars cette année, soit une hausse de 45,14% par rapport à 2020, la plaçant au 32e rang mondial sur 193 pays, a fait savoir le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Luong Hoàng Thai, citant les chiffres de Brand Finance.

Le responsable a présenté les réalisations du Programme de la marque nationale du Vietnam, le rôle de la communauté des affaires ainsi que les projets de développement de la marque, à la veille de la 10e cérémonie de reconnaissance des produits labellisés "Marque nationale du Vietnam", prévue le 16 octobre.

Il a déclaré que ce programme a contribué à rehausser la valeur de la marque nationale ainsi que la compétitivité des entreprises du pays au cours des deux décennies suivant son lancement, renforçant ainsi le prestige des produits vietnamiens sur les marchés mondiaux.

Il s’agit d’une initiative de promotion commerciale à long terme, pilotée par l’État, qui associe l’image des produits et des entreprises à la réputation et à la compétitivité de la nation. Ce programme a permis d’établir un cadre commun pour le développement de marques vietnamiennes par l’État et les entreprises, fondé sur la qualité, l’innovation et une capacité d’avant-garde.

Selon Brand Finance, le cabinet de conseil britannique spécialisé dans l’évaluation de marques, les entreprises dont les produits sont reconnus dans le cadre de ce programme détiennent la moitié des 50 marques les plus valorisées au Vietnam - dont cinq des dix premières -, soit environ 69,1% de la valeur totale du groupe.

Des marques haut de gamme et compétitives ont transformé la perception mondiale du Vietnam, désormais considéré comme un pays capable d’innover et de produire des biens à forte valeur ajoutée, ainsi que comme un partenaire économique fiable. Cela renforce la confiance des consommateurs, des partenaires et des investisseurs étrangers, accroît l’attractivité du Vietnam et rehausse sa position au sein des chaînes de valeur mondiales, a-t-il déclaré.

Les entreprises reconnues constituent un moteur essentiel de la production, des exportations et de la compétitivité économique. En dix cycles de sélection, leur nombre est passé de 30 entreprises proposant 50 produits en 2008 à 227 entreprises avec 499 produits en 2026.

Les 227 entreprises distinguées en 2026 ont généré un chiffre d’affaires de plus de 2,5 billiards de dôngs (96,1 milliards de dollars) en 2025, avec des exportations dépassant 262 billions de dôngs. Elles ont contribué au budget de l’État à hauteur de plus de 133 billions de dôngs, employé plus de 760.000 travailleurs et consacré près de 5 billions de dôngs à la protection sociale.

Les dépenses de recherche et développement ont atteint près de 43,6 billions de dôngs, soit une hausse de plus de 6% par rapport à 2024. Les entreprises ont déposé près de 5.700 marques, brevets et solutions d’utilité, et ont obtenu plus de 2.400 certificats et normes internationaux.

Leur accent mis sur la technologie, la qualité et le respect des normes internationales a permis d’améliorer la productivité, d’accroître la valeur des produits et d’élargir les débouchés. Cela place également ce groupe en position de jouer un rôle de premier plan dans le soutien aux fournisseurs locaux, le renforcement de l’autonomie économique et la promotion des produits vietnamiens au sein des chaînes de valeur mondiales.

Luong Hoàng Thai a indiqué que le programme élaborera une stratégie nationale de développement de la marque jusqu’en 2035, avec une vision à l’horizon 2045, en associant les marques de produits, d’entreprises et de secteurs à la marque nationale.

Ce programme s’appuiera sur les atouts des secteurs économiques clés, mobilisera les ministères, les organismes, les localités et les entreprises, et conjuguera puissance économique et valeurs culturelles et humaines vietnamiennes afin de rehausser la valeur, la réputation et l’attractivité du pays à l’échelle mondiale.

Dans cette optique, le programme continuera de renforcer les capacités des entreprises en matière de gestion et de construction de marque, en s’appuyant sur le triptyque "qualité - innovation - capacité pionnière". Une attention accrue sera portée à la transformation numérique, à la transition écologique et au respect des normes internationales, afin d’aider les entreprises à renforcer leur crédibilité, à accroître leur compétitivité et à se développer de manière durable.

Les marques vietnamiennes bénéficieront également d’un soutien pour se développer à l’échelle régionale et mondiale, grâce à une promotion accrue, à une meilleure protection de la marque et à des liens renforcés avec la diplomatie, la culture, le tourisme et la communication externe.

Le programme vise à faire émerger des entreprises dotées de marques fortes, capables de jouer un rôle de premier plan dans leur secteur, tout en facilitant une intégration plus poussée des entreprises nationales dans les chaînes de valeur mondiales.

L’objectif global est de passer du "Made in Vietnam" au "Make in Vietnam", en évoluant d’une simple participation aux chaînes de valeur mondiales vers une position plus forte au sein de celles-ci et en consolidant la place du pays sur les marchés internationaux, a-t-il ajouté.

VNA/CVN