Le PM veut diversifier les ressources pour développer les logements sociaux

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a souligné vendredi 17 mai à Hanoï la nécessité de diversifier les ressources destinées au développement du logement social provenant de l’État, du privé et des institutions financières, afin de soutenir à la fois les vendeurs et les acheteurs.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a lancé cet appel lors d’une réunion avec les ministères et agences pour discuter des solutions au développement du logement social, dans le cadre d’un projet visant à construire au moins un million de logements sociaux pour les travailleurs à faible revenu et les travailleurs des zones industrielles sur la période 2021-2030.

Il a indiqué que les principaux obstacles liés à l’attribution des terres, aux procédures administratives et à la réglementation immobilière ont été en grande partie surmontés, notant que la Loi foncière, la Loi sur le logement, la Loi sur le commerce immobilier et la Loi sur les établissements de crédit ont été promulguées et que ce qui importe maintenant est de savoir comment mettre à exécution ces lois.

Les localités ont été invitées à s’engager de manière proactive dans des programmes, plans et projets spécifiques tandis que les procédures et conditions pour les emprunteurs cherchant un logement social doivent être simplifiées, a-t-il déclaré.

Il a également appelé à l’élaboration et à la publication d’une résolution permettant l’entrée en vigueur anticipée de la Loi foncière, de la Loi sur le logement et de la Loi sur le commerce immobilier à partir du 1er juillet 2024, ainsi qu’à l’application rapide de politiques préférentielles pour les projets de logements sociaux.

Le chef du gouvernement a assigné des tâches spécifiques aux ministères concernés, aux autorités locales et aux investisseurs pour assurer la mise en œuvre réussie du projet.

Le développement des logements sociaux est considéré comme un pilier des politiques de sécurité sociale et une solution efficace pour favoriser le développement socioéconomique.

Actuellement, le Vietnam compte 503 projets de logements sociaux en cours pour un total de 418.200 appartements.

