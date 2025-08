Soutien supplémentaire de 300 milliards de dôngs aux sinistrés de Diên Biên et Nghê An

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a signé le 4 août, la Décision n°1662/QĐ-TTg du Premier ministre relative à l’octroi d’une aide financière d’urgence à destination des provinces de Diên Biên et Nghê An pour remédier aux conséquences des inondations (deuxième phase).

Photo : VNA/CVN

Concrètement, une enveloppe de 300 milliards de dôngs, prélevée sur le fonds de réserve budgétaire centrale pour l’année 2025, sera allouée aux deux localités pour réparer les dégâts et stabiliser la vie des habitants sinistrés, conformément à la proposition du ministère des Finances figurant dans la note n°11826/BTC-NSNN en date du 4 août 2025. Diên Biên recevra 100 milliards de dôngs et Nghê An 200 milliards.

Les Comités populaires des provinces de Diên Biên et Nghê An sont chargés de la gestion et de l’utilisation de ce financement supplémentaire, dans le strict respect des dispositions légales relatives au budget de l’État et autres textes juridiques en vigueur. Ils devront veiller à ce que les fonds soient utilisés de manière appropriée, ciblée, transparente et efficace, sans détournement ni gaspillage, afin d’apporter une aide rapide aux populations touchées.

Auparavant, le 2 août, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc avait signé la Décision n°1653/QĐ-TTg du Premier ministre approuvant une aide d’urgence de 250 milliards de dôngs au profit des provinces de Son La, Diên Biên et Nghê An pour faire face aux conséquences des récentes inondations.

