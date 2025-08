Le Vietnam renforce ses prévisions d’inondations urbaines face aux risques climatiques

En raison du changement climatique, les villes devront s’adapter progressivement à des inondations de plus en plus fréquentes, selon le directeur adjoint du Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

Selon les experts, la prévision des inondations urbaines demeure un défi majeur en raison de multiples facteurs complexes, notamment la surveillance des précipitations en temps réel et la cartographie des inondations.

S’adressant à la Voix du Vietnam (VOV), Hoàng Van Dai, directeur adjoint du NCHMF, a déclaré que les inondations urbaines sont fréquentes pendant la saison des pluies.

Ce phénomène peut être attribué à de multiples facteurs, notamment de fortes précipitations, des crues en aval, des débits de réservoirs, des raz-de-marée ou une combinaison de ces éléments.

"Dans le contexte du changement climatique, les villes devront progressivement s’adapter à des inondations de plus en plus fréquentes, a-t-il informé. Cependant, les dommages peuvent être atténués grâce à des réponses proactives, telles que des alertes aux fortes pluies, et en modernisant et en construisant de meilleurs systèmes de drainage".

Actuellement, des cartes des inondations pour les principaux bassins fluviaux du Vietnam ont été élaborées par le système national de prévision hydrométéorologique.

Plusieurs stations hydrométéorologiques provinciales et municipales ont également pris des mesures proactives pour mettre à jour les cartes locales des inondations, principalement pour les zones à risque d’inondations dans la région centrale.

Cependant, la création de prévisions d’inondations urbaines est très complexe et nécessite deux facteurs cruciaux : la surveillance des précipitations en temps réel et la cartographie des inondations.

"Le défi réside dans le fait que le système national de prévision actuel ne peut pas encore répondre à la densité de stations requise", a expliqué Hoàng Van Dai.

Les données d’entrée pour la modélisation doivent également être synchronisées, en intégrant les réseaux de surveillance nationaux aux données de surveillance spécialisées locales et aux radars météorologiques afin de permettre des prévisions de pluie à court terme entre 30 minutes et une heure à l’avance, a-t-il noté.

"Les cartes des inondations doivent être modélisées et simulées sur la base d’une topographie urbaine détaillée, incluant les zones résidentielles et des informations complètes sur le système de drainage. Ensuite, des scénarios d’inondation sont élaborés en utilisant divers paramètres tels que le volume des précipitations, la capacité de drainage et le niveau des rivières, a-t-il déclaré. Ces données sont traitées pour fournir des alertes rapides reflétant les précipitations et les inondations en temps réel. Ces efforts nécessitent une étroite collaboration entre les autorités locales et les services spécialisés, ainsi que les agences de prévision".

Ces dernières années, le NCHMF a piloté des alertes d’inondation pour les zones intérieures de Hanoï, avec le soutien de la Belgique. Le système utilise la technologie Flood4Cast, qui intègre la surveillance des précipitations en temps réel aux alertes d’inondation.

S’appuyant sur la même technologie, un autre projet a été lancé pour créer une plateforme de gestion des risques liés à l’impact des précipitations extrêmes sur le bassin fluvial Vu Gia-Thu Bôn, dans la ville de Dà Nang.

L’agence teste également un système capable d’émettre des alertes détaillées pour les voies de circulation inondables et de définir la zone, l’intensité et la durée possibles des inondations.

D’ici fin 2025, une base de données complète sera constituée à partir de la collecte d’informations sur les inondations historiques causées par les tempêtes, les crues fluviales et les fortes pluies au cours des dix dernières années, de données pluviométriques radar et terrestres, et de données sur les précipitations. Données hydrologiques sur le débit des rivières et le niveau de la mer ; données SIG sur la topographie, les réseaux fluviaux, les infrastructures de drainage, le logement et les travaux publics ; et relevés des dommages causés par les inondations.

Ces données serviront non seulement à alimenter les modèles de prévision, mais aussi à valider, affiner et mettre à jour les systèmes en temps réel.

Des cartes d’inondation seront créées à partir d’images satellite d’inondations réelles, combinées à des simulations d’inondations urbaines et de crues fluviales.

Une fois la première carte d’inondation élaborée, le projet étendra le modèle de prévision et produira des cartes d’inondation l’année suivante, basées sur des scénarios climatiques et une modélisation des dommages économiques.

"D’ici 2027, nous prévoyons de réaliser une carte des risques économiques liés aux précipitations extrêmes. Celle-ci servira de base à la simulation de scénarios d’inondation correspondant à différents niveaux de fortes pluies, à la surcharge des réseaux de drainage ou à des montées anormales du niveau des rivières ou des marées", a fait savoir Hoàng Van Dai.

Grâce à ces données, les prévisions pourront être transformées en décisions d’intervention concrètes, rapides et efficaces, a précisé le directeur adjoint de l’agence hydrométéorologique.

Les autorités peuvent prendre des mesures proactives pour les évacuations, le renforcement des infrastructures et l’alerte précoce des citoyens et des entreprises, réduisant ainsi les dommages matériels et les perturbations de leurs activités quotidiennes.

Selon le Département de la gestion des digues et de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles, le développement d’une plateforme de gestion des risques liés aux précipitations extrêmes est un effort technique visant à transformer les pratiques de gouvernance des risques et à promouvoir la transformation numérique du secteur de la prévention des catastrophes au Vietnam.

VNA/CVN