Le Nord et le Centre souffoquent sous une chaleur torride

Le Nord et le Centre du Vietnam subissent une vague de chaleur intense et généralisée, alimentée par le développement important d’une zone de basse pression à l’ouest, avec des températures avoisinant les 40°C dans de nombreuses régions.

Les statistiques indiquent que le 3 août, dans le Nord, le thermomètre a affiché 39,7°C dans la province de Phu Tho, 39,5°C à Hanoi et 39,3°C dans la province de Hà Nam.

Photo : VNA/CVN

La région du Centre a également connu une chaleur torride, avec des températures allant de 38°C à plus de 39°C. Plus précisément, la province de Dak Lak a enregistré 39,3°C, Nghê An 38,6°C et Gia Lai 38,8°C.

Les météorologues analysent la température extérieure réelle, qui peut différer considérablement de la température prévue, souvent de 2 à 4°C, voire plus. Cette variation est largement influencée par les conditions de surface, comme le béton, l’asphalte ou les routes goudronnées, qui absorbent et diffusent intensément la chaleur.

En fin d’après-midi et en début de soirée, la sensation d’étouffement devient particulièrement prononcée, même à l’intérieur avec la climatisation en marche. La chaleur retenue par les bâtiments et les infrastructures urbaines continue de rayonner, rendant la sensation de chaleur bien plus intense et inconfortable que ce que le thermomètre indique.

Selon le Centre hydrométéorologique de la région du Nord, la principale cause de cette vague de chaleur réside dans l’intensification et l’expansion de la zone de basse pression occidentale, un phénomène météorologique estival typique qui se forme dans le sud-ouest de la Chine, au Myanmar, en Thaïlande, au Laos et en Inde. En s’étendant vers le Vietnam, ce système apporte de l’air chaud et sec et déclenche l’effet de foehn, ce qui fait monter les températures et baisser l’humidité.

De plus, un champ de divergence à haute altitude crée un "dôme de chaleur" invisible qui comprime l’air vers le bas, augmentant les températures de surface tout en empêchant la formation de nuages. En conséquence, le ciel reste dégagé et le soleil brille, intensifiant la chaleur et l’inconfort.

Les météorologues prévoient que la chaleur devrait persister dans le Nord jusqu’à la fin du 4 août. Des orages sont attendus plus tard dans la soirée dans les régions montagneuses et du Centre du pays, ce qui contribuera à rafraîchir la situation.

Cependant, la région du Centre-Nord continue d’être affectée par des vents chauds et secs descendant de la cordillère de Truong Son, et la chaleur dans cette région, ainsi que dans la région centrale, devrait persister encore pendant plusieurs jours.

VNA/CVN