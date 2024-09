ABVietFrance collecte des fonds pour les victimes des catastrophes naturelles au Vietnam

Photo : Ngoc Hiêp/VNA/CVN

L’événement, qui s’est tenu les 28 et 29 septembre, a attiré un grand nombre de Vietnamiens de France, ainsi que des résidents locaux, qui se sont rassemblés pour exprimer leur solidarité.

Les cinq restaurants ont proposé divers plats traditionnels vietnamiens tels que des nouilles au poulet et au bœuf, du bun cha (vermicelles de riz au porc grillé et aux herbes fraîches), du bun thang (vermicelles de riz au poulet, aux œufs et au porc), du pain, du jus de canne à sucre et divers desserts.

Photo : Ngoc Hiêp/VNA/CVN

Cette activité témoigne clairement de l’esprit d’entraide, de la solidarité nationale et de la compassion profonde du peuple vietnamien qui se tourne toujours vers sa patrie, en particulier dans les moments difficiles.

Nguyên Hai Nam, président d’ABVietFrance, a promis de transférer rapidement l’intégralité des recettes de l’événement au Front de la Patrie du Vietnam, afin de soutenir les victimes des catastrophes naturelles.

VNA/CVN