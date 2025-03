Soudan : près de 400.000 déplacés rentrés chez eux en près de trois mois

Photo : AFP/VNA/CVN

De décembre à mars, "environ 396.738 personnes" sont retournées dans les zones reprises par l'armée des mains des Forces de soutien rapide (FSR) ces derniers mois, indique l'OIM.

Presque tous sont retournés dans leurs foyers dans les États de Sennar, que l'armée a largement repris en décembre, et d'Al-Jazira, reconquis en janvier. Tous deux situés dans le Centre du pays. Des familles déplacées sont revenues en nombre, même dans des maisons pillées et incendiées, après plus d'un an d'exil éprouvant, ont confié certaines d'entre elles à des médias.

À noter que le conflit au Soudan a provoqué une crise humanitaire majeure. La coordinatrice humanitaire de l'ONU au Soudan, Clémentine Nkweta-Salami, a déclaré lundi que seulement 6,3% des fonds nécessaires pour fournir une aide vitale avaient été reçus.

À l'échelle nationale, près de 25 millions de personnes souffrent d'une grave insécurité alimentaire.

APS/VNA/CVN