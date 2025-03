Asie du Sud-Est

Indonésie et Japon s'allient pour construire la plus grande centrale hydroélectrique

Le ministère indonésien de la Coordination des affaires économiques et le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) ont signé une lettre d'intention (LoI) pour coopérer au développement de la centrale hydroélectrique de Kayan, située dans le Kalimantan du Nord, la plus grande d’Asie du Sud-Est, avec un investissement total de 17,8 milliards de dollars.