Une tempête fait 13 morts dans le Sud de l'Argentine

Elles ont également averti que ce nombre pourrait augmenter au fur et à mesure que les opérations de sauvetage se poursuivent.

La tempête a provoqué de graves inondations qui ont entraîné la fermeture de la ville et des zones environnantes. Au moins 1.059 personnes ont été évacuées et les eaux ont inondé l'hôpital général Dr. Jose Penna, obligeant le personnel à déplacer les patients, y compris des nouveau-nés, vers des zones plus sûres.

Le gouvernement argentin a déployé des équipes d'urgence et des responsables nationaux et provinciaux coordonnent les opérations de secours.

"Nous devons reconstruire la ville", a déclaré Carlos Bianco, ministre du gouvernement provincial de Buenos Aires. "Certaines personnes ont tout perdu".

Les autorités ont indiqué que la tempête avait déversé de 300 à 350 millimètres de pluie en quelques heures, ce qui constitue la plus forte averse de l'histoire de la ville, battant un record établi en 1933.

Xinhua/VNA/CVN