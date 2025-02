Conflit au Soudan : le HCR alerte sur l'aggravation de la catastrophe humanitaire

Le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Filippo Grandi, a alerté sur l'aggravation de la catastrophe humanitaire au Soudan, soulignant l'urgence d'une attention internationale accrue, d'une couverture médiatique élargie et d'une augmentation de l'aide humanitaire.

S'exprimant vendredi 14 février lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, Filippo Grandi a mis en lumière une crise qui perdure depuis avril 2023 et qui figure parmi les plus graves au monde. Le conflit armé opposant les Forces armées soudanaises aux Forces de soutien rapide (FSR) a plongé le pays dans le chaos.

Grandi a fait part de son "exaspération" face au manque de sensibilisation mondiale à la détérioration de la situation au Soudan, malgré les avertissements répétés, affirmant qu'il s'agit de la plus grande crise humanitaire de la planète.

"J'ai assisté à de nombreuses réunions sur le Soudan et, à chaque fois, à juste titre, j'entends dire qu'il s'agit de la plus grande catastrophe humanitaire sur terre...", a déploré Grandi.

Pour y remédier, il a insisté sur la nécessité d'un meilleur accès des médias afin de rendre compte de la réalité du conflit.

"Si nous voulons mobiliser les ressources nécessaires, nous avons besoin de cette visibilité qui fait défaut", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Grandi a affirmé que "des millions de réfugiés soudanais ne retourneront pas chez eux tant que les hostilités se poursuivent". Il a ainsi exhorté toutes les parties à répondre à l'appel pour une cessation immédiate des combats. Et de préciser que "trois millions et demi de personnes ont fui le pays, en plus des millions de déplacés à l'intérieur du Soudan", insistant sur le fait que "ces États fragiles ne pourront pas supporter une telle pression sans un soutien international significatif".

APS/VNA/CVN