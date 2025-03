Singapour va appliquer l'IA aux soins aux personnes âgées

Singapour utilise l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer les soins aux personnes âgées, avec des applications allant des dispositifs de détection des chutes et des systèmes de surveillance des hôpitaux aux robots d'exercice dans les maisons de retraite.

Photo : Vneconomy/CVN

Alors que la population vieillissante du pays augmente rapidement, et devrait atteindre 25% de la population totale d'ici 2030, la technologie est considérée comme une solution clé pour remédier aux pénuries de personnel de santé. L'IA devrait aider les médecins à gérer les conditions non critiques, rationaliser les tâches administratives et soutenir les soignants tout en favorisant l'indépendance des personnes âgées.

Le Conseil du logement et du développement (HDB) de Singapour a introduit une technologie d'IA à domicile pour détecter les chutes et envoyer des alertes. Cependant, les experts soulignent la nécessité d'une mise en œuvre prudente pour protéger la vie privée et l'autonomie des utilisateurs.

Au-delà de Singapour, Sensi.AI, basé aux États-Unis, a développé un système d'accompagnement d'IA qui analyse les signaux audio pour détecter d'éventuels problèmes de santé. Le système étant déjà utilisé par des dizaines de milliers de personnes âgées aux États-Unis, l'entreprise envisage désormais une expansion en Asie.

VNA/CVN