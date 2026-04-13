Soudan : après trois ans de conflit, l'échelle des déplacements demeure "vertigineuse"

Trois années après le début du conflit au Soudan, l'échelle des déplacements demeure "vertigineuse" , alerte l'Organisation international de la migration (OIM), exhortant la communauté internationale à se mobiliser pour ne "pas laisser le peuple soudanais affronter cette crise seul".

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Ce qui a commencé comme une soudaine explosion de violence s'est transformé en l'une des plus grandes crises mondiales liées aux déplacements, qui a contraint des millions de familles à quitter leur foyer et à abandonner leurs moyens de subsistance", souligne l'agence de l'ONU dans un communiqué à l'occasion des trois ans de conflit au Soudan.

Selon l'OIM, dans des régions telles que le Darfour et le Kordofan, les civils sont toujours exposés à de sérieux risques en matière de protection et n'ont qu'un accès limité aux services essentiels.

"Aujourd'hui, des millions de personnes sont toujours piégées, au Darfour et au Kordofan , et vivent dans la violence, dans la faim et dans le risque constant de mourir, sans aucun moyen sûr de s'en sortir", déplore la directrice générale de l'OIM, Amy Pope.

Dans le même temps, les pays voisins accueillent un nombre important de personnes qui fuient les violences, ce qui exerce une forte pression sur des ressources et des systèmes humanitaires déjà mis à rude épreuve dans l'ensemble de la région.

"Les besoins restent immenses, la communauté internationale doit se mobiliser, pour les personnes déplacées et pour celles qui tentent de se reconstruire. On ne peut pas laisser le peuple soudanais affronter cette crise seul", plaide la responsable de l'OIM. Elle a précisé, à ce titre, que plus de 3,8 millions de personnes sont revenues, mais la situation "reste très instable".

"Elles retrouvent des maisons détruites, des écoles vides, des réseaux d'approvisionnement en eau hors d'usage et peu de moyen de subvenir à leurs besoins", ajoute-t-elle.

APS/VNA/CVN