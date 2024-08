Soudan : le nombre de morts dans les inondations atteint 173

Dans un communiqué du ministère, il a été indiqué que les pluies excessives et les inondations qui ont suivi dans le pays ont touché plus de 170.000 personnes. Il a été noté que le nombre de morts dus aux inondations a atteint 173 et le nombre de blessés a atteint 505, et que 18 665 maisons se sont complètement effondrées et 14.947 autres habitations se sont partiellement effondrées. Plus de 100 personnes meurent chaque année et des dizaines de milliers de maisons, de lieux de travail et de terres agricoles sont endommagés à cause des inondations et des débordements survenus pendant la période des pluies entre juillet et octobre au Soudan. La même source a indiqué par ailleurs que le nombre de décès dus à l'épidémie de choléra dans le pays est passé à 71. Dans le communiqué, il est indiqué que le nombre de cas est passé à 1.696 et que les précautions nécessaires ont été prises.

APS/VNA/CVN