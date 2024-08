L'Afrique enregistre près de 4.000 nouveaux cas de mpox en une semaine

Le Dr.Jean Kaseya, directeur du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, a fait état lors d’une réunion du Comité régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Afrique, organisée au Congo Brazzaville, de 81 décès dus au mpox signalés sur le continent la semaine dernière. Au 27 août, 622 décès ont été enregistrés en Afrique, tandis que 22.863 cas suspectés ou confirmés y ont été recensés, a-t-il déploré. Près de 380.000 doses de vaccins contre la variole du singe ont été promises par des partenaires occidentaux tels que l'Union européenne et les États-Unis, a déclaré Jean Kaseya, cité par "africanews", soit moins de 15% des doses nécessaires pour mettre fin aux épidémies de mpox en RDC, l'épicentre de l'urgence sanitaire mondiale. Au plus tôt, le premier lot de doses de vaccin (50.000 doses du gouvernement américain et 15.000 de l'alliance vaccinale GAVI) promis pour soutenir la riposte au mpox en RDC, arrivera le 1er septembre après des retards causés par des problèmes de documentation et d'autorisation d'urgence, a souligné le directeur d’Africa CDC.

APS/VNA/CVN