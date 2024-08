Le Danemark met en garde contre des glissements de terrain après de fortes pluies

Les garçons de neuf et 12 ans creusaient dans une dune de sable sur une plage du Jutland du Nord (Nord) dimanche 25 août quand la dune s'est effondrée et les a recouverts. Les deux garçons, qui étaient en vacances avec leurs familles, sont restés coincés dans le sable pendant 40 minutes, le temps que les gens sur la plage creusent pour les dégager, selon les médias danois. Ils ont été transportés à l'hôpital dans un état grave, a indiqué la police danoise dimanche soir 25 août. Dans un incident séparé, un autre garçon s'est retrouvé coincé dimanche 25 août par un glissement de dune dans le sud-ouest du Jutland, mais il a été sauvé rapidement et est indemne. "Nous vous demandons de faire preuve de prudence dans les zones de dunes, suite aux glissements de terrain survenus hier sur la côte ouest", ont écrit les services d'urgence du Jutland du Nord sur X lundi 26 août. Ils ont demandé aux gens de s'en tenir aux chemins désignés, de surveiller leurs enfants de près, de ne pas escalader les dunes abruptes et de ne pas creuser de trous dans les dunes. Les autorités du sud-ouest du Jutland ont déclaré que les fortes pluies récentes avaient rendu les dunes de sable instables.

APS/VNA/CVN