Pakistan : un glissement de terrain fait 12 morts dans le Nord-Ouest du pays

Le drame s'est produit dans le district d'Upper Dir, où de fortes pluies de mousson se sont abattues ces derniers jours, a indiqué dans un communiqué Rescue 1122, l'organisation de secours publique. Les personnes décédées, dont trois femmes, six enfants et trois hommes, appartenaient à la même famille et dormaient à l'intérieur de la maison lorsque la catastrophe s'est produite, précise le communiqué. Tous les corps ont été extraits des débris, et les secours sont toujours en cours pour dégager la zone des décombres du glissement de terrain. Certaines régions du Pakistan sont actuellement confrontées à des pluies torrentielles qui ont provoqué des crues soudaines, des inondations urbaines et des glissements de terrain dans plusieurs districts.

Xinhua/VNA/CVN