L'ONU tire la sonnette d'alarme sur la détérioration de la situation humanitaire au Soudan du Sud

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a dit que la sécurité du personnel humanitaire était gravement menacée en raison de l'augmentation du nombre des enlèvements et des actes de violence.

"Le nombre d'incidents a légèrement diminué en juillet par rapport au mois précédent, mais cette baisse est principalement due au début de la saison des pluies, qui a fortement limité les déplacements du personnel et de l'acheminement de l'aide par la route", a écrit l'OCHA dans sa dernière mise à jour publiée à Juba, la capitale du Soudan du Sud.

Le Bureau a indiqué que les partenaires humanitaires avaient fait état de 34 incidents pour le seul mois de juillet, soulignant une tendance alarmante et persistante par rapport à l'année précédente.

La semaine dernière, l'OCHA a appelé toutes les parties prenantes à accorder la priorité à la sûreté et à la sécurité des travailleurs humanitaires au Soudan du Sud, car le pays reste l'un des environnements les plus risqués pour ces travailleurs en 2024.

L'OCHA a également indiqué que 267 incidents liés à l'accès humanitaire avaient été signalés entre janvier et juillet, dont 135 incidents impliquant des violences directes à l'encontre du personnel et des biens humanitaires, y compris 28 incidents de pillage et de vol.

Xinhua/VNA/CVN